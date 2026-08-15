מבזקים נוספים
רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה בתאונה בכביש 471
צעיר בן 25 נפצע קשה לאחר שהחליק עם אופנוע על כביש 471 בין מחלף אונו למחלף בר אילן. הפצוע מצוי בהכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. התאונה אירעה בשעה 23:49.קובי רוזן
ניגון סליחות בחצר בעלזא; החסידים פצחו ב"המבדיל" במנגינה ספרדית
הערב, במוצאי שבת הראשונים של חודש אלול, מתחילים העדות המזרחיות באמירת הסליחות. צפו בתיעוד מיוחד ממוצאי השבת בצל קודשו של האדמו"ר מבעלזא, כאשר לאחר הבדלה פצחו החסידים בשירת "המבדיל" בלחן הספרדי של "אדון הסליחות" (חסידים)חיים רוזנבוים
אלפים באמירת הסליחות הראשונות בכותל המערבי • שידור חוזר
אלפים מתקבצים הלילה בכותל המערבי לאמירת הסליחות הראשונות של חודש אלול, כמנהג בני עדות המזרח • צפו במעמד בשידור חוזר (חרדים)כיכר השבת
"רווק מבוגר זו לא תווית, כמו יתום - זו מציאות" | ראיון חשוף על רווקות מאוחרת במגזר - והשלכותיה | צפו
רווקות מאוחרת בציבור החרדי הפכה מתופעת שוליים לחלק מהשיח הציבורי | בפרק החדש של 'בודד ליין' מארח יוסי חיים מימון את דודי ויכלדר, בן 36, שמדבר בגילוי על מה שבחור מבוגר צריך לשמוע ומה עדיף שלא, על השדכנים בתמונה, ועל השאלה מתי טיפול נפשי הוא לא אופציה - אלא הכרח (כיכר VOD)כיכר השבת
זעם אדיר במדינות המפרץ נגד טראמפ - והמהלך הדרמטי שהן שוקלות
לפי דיווח היום בוושינגטון פוסט, מדינות המפרץ זועמות על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואף שוקלות מהלך דרמטי בעקבות תוצאות המלחמה באיראן והמצב במיצר הורמוז (חדשות)כיכר השבת
סוף עצוב: הילדה רוחמה חנה כהן ע"ה, נכדתו של סגן ראש העיר צביקה כהן
בערב השבת התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הילדה רוחמה חנה כהן, נכדתו של סגן ראש העיר ירושלים צביקה כהן יבדל לחיים טובים (ברוך דיין האמת)קובי ישראל
פצוע בינוני בתאונת דרכים בכביש 40 סמוך לצומת גורל
גבר בן 25 נפצע במצב בינוני בתאונה בין שני רכבים על כביש 40 ליד צומת גורל. הפצוע סובל מחבלות ראש, גב וגפיים ופונה לבית החולים סורוקה. התאונה אירעה בשעה 21:24.קובי רוזן
תיעוד ראשון: כך נראו חיילי צה"ל באתרי ההריסות בקולומביה | גלריה
חיילי פיקוד העורף נחתו ביום שישי במדינת קולומביה שזה עתה חידשה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל, לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה בשבוע שעבר | חיילי צה"ל נצפו מפנים את ההריסות במדינה המוכה | צפו בתיעוד (חדשות)כיכר השבת