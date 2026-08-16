מבזקים נוספים
לאחר הפגיעה בלוחמים: צה"ל חיסל מפקד בכיר בחיזבאללה
אבו חסן עלאא חוסל במרחב דיר א-זהראני • שר הביטחון כ"ץ: 'אף חשבון לא יישאר פתוח' | פגיעה ביכולות הניהול של היחידה (צבא וביטחון)ב. ניסני
דרס 7 שוטרים ונתלה על מנוף: איראן בבליץ הוצאות להורג
איראן ממשיכה בגל ההוצאות להורג: האיש שהואשם בדריסת שבעה שוטרים הוצא להורג, על רקע עשרות גזרי דין נגד מפגינים לטענת בית המשפט: "סייע לציונים ולארה״ב" (חדשות בעולם)דני שפיץ
"אף אחד לא מאיים עלינו, רוצות לעזוב את המדינה"; התמלול מתוך חקירת מלי וליאל יהלומי בארגנטינה
לאחר שבוע של חיפושים קדחתניים, מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה, תושאלו ושוחררו מיד | תמלולי החקירה שנחשפים מציגים שיחה קצרה שבה טענו השתיים: "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה והמדינה - אף אחד לא מאיים עלינו" בכירים במשטרה מביעים תסכול מכך שנמנע מהם לחקור לעומק, וטענים כי "הן לא סיפרו את הסיפור במלואו" • כל הפרטים (אקטואליה)קובי אטינגר
מזג אוויר סוער: גשמים וסופות רעמים | המשטרה מזהירה משיטפונות
גשם מקומי וסופות רעמים צפויים משעות הצהריים במזרח הארץ, עם חשש ממשי משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח | במשטרה קוראים לציבור: "הימנעו מהגעה לאזורי סיכון" • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
ארה"ב מפנה אצבע מאשימה: "חיזבאללה אשם בנוכחות הישראלית בלבנון"
דובר מחלקת המדינה האמריקנית הטיח האשמה חריפה בחיזבאללה • "זורי הפיילוט המסלול היחיד להשגת שלום" | תקיפות צה"ל באזור עלי טהאר (צבא וביטחון)דוד הכהן
רבבות התכנסו במעמד מרגש: הסליחות הראשונות ברחבת הכותל | תיעוד
רבבות מתפללים התכנסו במוצאי שבת לסליחות הראשונות ברחבת הכותל המערבי • רב הכותל התפלל לאחדות ישראל ולשלום חיילי צה"ל | סוֹלֵחַ עֲוֹנוֹת עוֹנֶה בְּעֵת צָרוֹת (חרדים)חזקי שטרן
הרבי עודד בעוז את השירה; כך חגגו בויז'ניץ את הפארשפיל לנכד האדמו"ר
אלפי חסידי ויז'ניץ זכו לשעה מרוממת בצל הקודש של האדמו"ר, כאשר ערך באנפין נהירין בצאת השבת את שמחת הפארשפיל לקראת שמחת נישואי נכדו ביום רביעי הקרוב | בתוך כך ממשיכים להעתיר לפני בורא כל יצור למען רפואתו השלימה של האדמו"ר | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)חיים רוזנבוים
רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה בתאונה בכביש 471
צעיר בן 25 נפצע קשה לאחר שהחליק עם אופנוע על כביש 471 בין מחלף אונו למחלף בר אילן. הפצוע מצוי בהכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. התאונה אירעה בשעה 23:49.קובי רוזן