אלפי חסידי ויז'ניץ זכו לשעה מרוממת בצל הקודש של האדמו"ר, כאשר ערך באנפין נהירין בצאת השבת את שמחת הפארשפיל לקראת שמחת נישואי נכדו ביום רביעי הקרוב | בתוך כך ממשיכים להעתיר לפני בורא כל יצור למען רפואתו השלימה של האדמו"ר | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)

חיים רוזנבוים