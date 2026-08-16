דרס 7 שוטרים ונתלה על מנוף: איראן בבליץ הוצאות להורג

לאחר שבוע של חיפושים קדחתניים, מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה, תושאלו ושוחררו מיד | תמלולי החקירה שנחשפים מציגים שיחה קצרה שבה טענו השתיים: "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה והמדינה - אף אחד לא מאיים עלינו" בכירים במשטרה מביעים תסכול מכך שנמנע מהם לחקור לעומק, וטענים כי "הן לא סיפרו את הסיפור במלואו" • כל הפרטים (אקטואליה)

קובי אטינגר