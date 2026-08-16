מבזקים נוספים
"תסתתר במשאית מזון": בכיר איראני לעג ושיגר איום לטראמפ
יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני שיגר איום פומבי לנשיא ארה"ב • התייחס בלעג למבצע הדרמטי שבו הוברח טראמפ במשאית אספקה | התגובה להצהרות על מצר הורמוז (בעולם)דוד הכהן
עורך דין מהצפון נעצר לאחר שנצפה שובר שמשות רכב באמצעות פטיש | צפו
עורך דין בשנות ה-40 נעצר בחשד לשבירת שמשות רכב באמצעות פטיש • בת זוגו הייתה ברכב במהלך האירוע ונמלטה | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו (בארץ)קובי רוזן
"אני יהודי" | ונצואלה סוערת: בנו של מדורו ביקר בבית הכנסת
האם היורש של ונצואלה חוזר לשורשים? התיעוד המפתיע של בנו של מדורו בבית הכנסת "תפארת ישראל" מעורר סערה, ובצל הביקור חוזרות לכותרות הטענות ההיסטוריות של אביו על הסבים שהמירו את דתם (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרס 7 שוטרים ונתלה על מנוף: איראן בבליץ הוצאות להורג
איראן ממשיכה בגל ההוצאות להורג: האיש שהואשם בדריסת שבעה שוטרים הוצא להורג, על רקע עשרות גזרי דין נגד מפגינים לטענת בית המשפט: "סייע לציונים ולארה״ב" (חדשות בעולם)דני שפיץ
"אף אחד לא מאיים עלינו, רוצות לעזוב את המדינה"; התמלול מתוך חקירת מלי וליאל יהלומי בארגנטינה
לאחר שבוע של חיפושים קדחתניים, מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה, תושאלו ושוחררו מיד | תמלולי החקירה שנחשפים מציגים שיחה קצרה שבה טענו השתיים: "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה והמדינה - אף אחד לא מאיים עלינו" בכירים במשטרה מביעים תסכול מכך שנמנע מהם לחקור לעומק, וטענים כי "הן לא סיפרו את הסיפור במלואו" • כל הפרטים (אקטואליה)קובי אטינגר
סקרים פנימיים שהוצגו לנתניהו: גוטליב עלולה לעלות לליכוד ב-2-3 מנדטים
סקרים פנימיים הוצגו לראש הממשלה ערב הפריימריז • גוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה ולגרום נזק אלקטורלי | נתניהו: 'נתונים מטרידים' - אך סירב להתערב (פוליטי)יוני גבאי
מזג אוויר סוער: גשמים וסופות רעמים | המשטרה מזהירה משיטפונות
גשם מקומי וסופות רעמים צפויים משעות הצהריים במזרח הארץ, עם חשש ממשי משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח | במשטרה קוראים לציבור: "הימנעו מהגעה לאזורי סיכון" • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
ארה"ב מפנה אצבע מאשימה: "חיזבאללה אשם בנוכחות הישראלית בלבנון"
דובר מחלקת המדינה האמריקנית הטיח האשמה חריפה בחיזבאללה • "זורי הפיילוט המסלול היחיד להשגת שלום" | תקיפות צה"ל באזור עלי טהאר (צבא וביטחון)דוד הכהן