"אני יהודי" | ונצואלה סוערת: בנו של מדורו ביקר בבית הכנסת 

מבזקים נוספים
"תסתתר במשאית מזון": בכיר איראני לעג ושיגר איום לטראמפ
יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני שיגר איום פומבי לנשיא ארה"ב • התייחס בלעג למבצע הדרמטי שבו הוברח טראמפ במשאית אספקה | התגובה להצהרות על מצר הורמוז (בעולם)דוד הכהן
עורך דין מהצפון נעצר לאחר שנצפה שובר שמשות רכב באמצעות פטיש | צפו
עורך דין בשנות ה-40 נעצר בחשד לשבירת שמשות רכב באמצעות פטיש • בת זוגו הייתה ברכב במהלך האירוע ונמלטה | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו (בארץ)קובי רוזן
בתגובה לפגיעה בלוחמים: צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה
אבו חסן עלאא חוסל במרחב דיר א-זהראני • שר הביטחון כ"ץ: 'אף חשבון לא יישאר פתוח' | פגיעה ביכולות הניהול של היחידה (צבא וביטחון)ב. ניסני
דרס 7 שוטרים ונתלה על מנוף: איראן בבליץ הוצאות להורג
איראן ממשיכה בגל ההוצאות להורג: האיש שהואשם בדריסת שבעה שוטרים הוצא להורג, על רקע עשרות גזרי דין נגד מפגינים לטענת בית המשפט: "סייע לציונים ולארה״ב" (חדשות בעולם)דני שפיץ
"אף אחד לא מאיים עלינו, רוצות לעזוב את המדינה"; התמלול מתוך חקירת מלי וליאל יהלומי בארגנטינה
לאחר שבוע של חיפושים קדחתניים, מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה, תושאלו ושוחררו מיד | תמלולי החקירה שנחשפים מציגים שיחה קצרה שבה טענו השתיים: "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה והמדינה - אף אחד לא מאיים עלינו" בכירים במשטרה מביעים תסכול מכך שנמנע מהם לחקור לעומק, וטענים כי "הן לא סיפרו את הסיפור במלואו" • כל הפרטים (אקטואליה)קובי אטינגר
סקרים פנימיים שהוצגו לנתניהו: גוטליב עלולה לעלות לליכוד ב-2-3 מנדטים
סקרים פנימיים הוצגו לראש הממשלה ערב הפריימריז • גוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה ולגרום נזק אלקטורלי | נתניהו: 'נתונים מטרידים' - אך סירב להתערב (פוליטי)יוני גבאי
מזג אוויר סוער: גשמים וסופות רעמים | המשטרה מזהירה משיטפונות
גשם מקומי וסופות רעמים צפויים משעות הצהריים במזרח הארץ, עם חשש ממשי משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח | במשטרה קוראים לציבור: "הימנעו מהגעה לאזורי סיכון" • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
ארה"ב מפנה אצבע מאשימה: "חיזבאללה אשם בנוכחות הישראלית בלבנון"
דובר מחלקת המדינה האמריקנית הטיח האשמה חריפה בחיזבאללה • "זורי הפיילוט המסלול היחיד להשגת שלום" | תקיפות צה"ל באזור עלי טהאר (צבא וביטחון)דוד הכהן