מבזקים נוספים
ביום הולדתו ה-37; הבן הבכור מונה למלא את מקום אביו זצ"ל לצד אחיו האדמו"רים
במהלך מסע הלוויית האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל, הוקראה צוואת קודשו שנכתבה בשבועות האחרונים לחייו | בנו הבכור, הרה"צ רבי דוד משה הורוויץ, מונה למלא את מקומו, שני בניו הנוספים יקימו חצרות בדרכו בארה"ב ובארץ | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
אישה בת 32 נפצעה בינוני בתאונה בכביש 5 ליד ראש העין
אישה בת 32 נפצעה במצב בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ביציאה מראש העין על כביש 5. הפצועה סובלת מחבלות בגפיים. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים בילינסון. התאונה אירעה בשעה 08:57.קובי רוזן
במהלך עבודות שירות - הנהג נתפס מבצע את אותה עבירה בדיוק | צפו
פסול הנהיגה נתפס על ידי שוטרי המחוז הצפוני נוהג ברכב תוך שהוא מבצע עבודות שירות על עבירת נהיגה תחת פסילה | צפו בתיעוד מהרחפן (משטרה)קובי רוזן
סולם הכבאים לא הצליח להגיע לקומה ה-11 - האישה קפצה
מהקומה ה־11 אל סל הכבאים: הקפיצה של האישה בשריפה מבניין של 21 קומות שעלה בלהבות (חדשות בעולם)דני שפיץ
גורמים רשמיים באיראן מודים: המצור האמריקאי אפקטיבי
נשיא איראן ודובר ועדת האנרגיה האיראנית הודו בפומבי כי המצור האמריקאי על איראן הוא אפקטיבי.קובי אטינגר
צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה בדרום לבנון
צה"ל תקף אתמול במרחב דיר א-זהראני וחיסל את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה. החיסול בוצע בתגובה לפעולה של חיזבאללה נגד כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. עלאא לקח חלק בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל, כולל שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה בחיזבאללה נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לפי צה"ל, החיסול מהווה פגיעה ביכולות הניהול של היחידה.ב. ניסני
"תסתתר במשאית מזון": בכיר איראני לעג ושיגר איום לטראמפ
יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני שיגר איום פומבי לנשיא ארה"ב • התייחס בלעג למבצע הדרמטי שבו הוברח טראמפ במשאית אספקה | התגובה להצהרות על מצר הורמוז (בעולם)דוד הכהן
עורך דין מהצפון נעצר לאחר שנצפה שובר שמשות רכב באמצעות פטיש | צפו
עורך דין בשנות ה-40 נעצר בחשד לשבירת שמשות רכב באמצעות פטיש • בת זוגו הייתה ברכב במהלך האירוע ונמלטה | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו (בארץ)קובי רוזן