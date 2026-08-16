צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה בדרום לבנון

האם היורש של ונצואלה חוזר לשורשים? התיעוד המפתיע של בנו של מדורו בבית הכנסת "תפארת ישראל" מעורר סערה, ובצל הביקור חוזרות לכותרות הטענות ההיסטוריות של אביו על הסבים שהמירו את דתם (חדשות בעולם)

דני שפיץ