צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה בדרום לבנון

מבזקים נוספים
סולם הכבאים לא הצליח להגיע לקומה ה-11 - האישה קפצה
מהקומה ה־11 אל סל הכבאים: הקפיצה של אישה בשריפה מבניין של 21 קומות שעלה בלהבות (חדשות בעולם)דני שפיץ
גורמים רשמיים באיראן מודים: המצור האמריקאי אפקטיבי
נשיא איראן ודובר ועדת האנרגיה האיראנית הודו בפומבי כי המצור האמריקאי על איראן הוא אפקטיבי.קובי אטינגר
"אידיוט" אחד ו-4 מיליון צפיות: המגיש יצא נגד נתניהו וחטף ברשת
אחד המגישים הבריטים המוכרים בעולם, עם מיליוני עוקבים וקהל עצום של צופים ומאזינים, יצא נגד נתניהו: אבל הציוץ שלו הפך לזירת תמיכה בראש הממשלה (חדשות בעולם)דני שפיץ
"תסתתר במשאית מזון": בכיר איראני לעג ושיגר איום לטראמפ
יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני שיגר איום פומבי לנשיא ארה"ב • התייחס בלעג למבצע הדרמטי שבו הוברח טראמפ במשאית אספקה | התגובה להצהרות על מצר הורמוז (בעולם)דוד הכהן
עורך דין מהצפון נעצר לאחר שנצפה שובר שמשות רכב באמצעות פטיש | צפו
עורך דין בשנות ה-40 נעצר בחשד לשבירת שמשות רכב באמצעות פטיש • בת זוגו הייתה ברכב במהלך האירוע ונמלטה | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו (בארץ)קובי רוזן
"אני יהודי" | ונצואלה סוערת: בנו של מדורו ביקר בבית הכנסת
האם היורש של ונצואלה חוזר לשורשים? התיעוד המפתיע של בנו של מדורו בבית הכנסת "תפארת ישראל" מעורר סערה, ובצל הביקור חוזרות לכותרות הטענות ההיסטוריות של אביו על הסבים שהמירו את דתם (חדשות בעולם)דני שפיץ
בתגובה לפגיעה בלוחמים: צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה
אבו חסן עלאא חוסל במרחב דיר א-זהראני • שר הביטחון כ"ץ: 'אף חשבון לא יישאר פתוח' | פגיעה ביכולות הניהול של היחידה (צבא וביטחון)ב. ניסני
דרס 7 שוטרים ונתלה על מנוף: איראן בבליץ הוצאות להורג
איראן ממשיכה בגל ההוצאות להורג: האיש שהואשם בדריסת שבעה שוטרים הוצא להורג, על רקע עשרות גזרי דין נגד מפגינים לטענת בית המשפט: "סייע לציונים ולארה״ב" (חדשות בעולם)דני שפיץ