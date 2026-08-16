אישה בת 32 נפצעה בינוני בתאונה בכביש 5 ליד ראש העין

מבזקים נוספים
נתפס על עץ אחרי מרדף של 4 ק"מ: כך נלכד ראש חוליית הגנבים ושני חשודים
חקירה סמויה של מג"ב הובילה למעצר ראש החוליה ושני חשודים נוספים שעסקו בגניבה חקלאית במועצה אזורית מטה יהודה • הרכב נשא לוחיות זיהוי מזויפות | פרשת 'שדה ירוק' הגיעה לקיצה? (משטרה)דוד הכהן
החתן נעצר בדרך לחופה: זו הסיבה המרגיזה שהמשטרה החרימה את רכב החתונה
שוטרי מחוז ש"י עצרו את שיירת החתונה • החתן הודה שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה | הרכב המקושט הוחרם ל-30 ימים (משטרה)קובי רוזן
ביום הולדתו ה-37; הבן הבכור מונה למלא את מקום אביו זצ"ל לצד אחיו האדמו"רים
במהלך מסע הלוויית האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל, הוקראה צוואת קודשו שנכתבה בשבועות האחרונים לחייו | בנו הבכור, הרה"צ רבי דוד משה הורוויץ, מונה למלא את מקומו, שני בניו הנוספים יקימו חצרות בדרכו בארה"ב ובארץ | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
במהלך עבודות שירות - הנהג נתפס מבצע את אותה עבירה בדיוק | צפו
פסול הנהיגה נתפס על ידי שוטרי המחוז הצפוני נוהג ברכב תוך שהוא מבצע עבודות שירות על עבירת נהיגה תחת פסילה | צפו בתיעוד מהרחפן (משטרה)קובי רוזן
סולם הכבאים לא הצליח להגיע לקומה ה-11 - האישה קפצה
מהקומה ה־11 אל סל הכבאים: הקפיצה של האישה בשריפה מבניין של 21 קומות שעלה בלהבות (חדשות בעולם)דני שפיץ
גורמים רשמיים באיראן מודים: המצור האמריקאי אפקטיבי
נשיא איראן ודובר ועדת האנרגיה האיראנית הודו בפומבי כי המצור האמריקאי על איראן הוא אפקטיבי.קובי אטינגר
צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה בדרום לבנון
צה"ל תקף אתמול במרחב דיר א-זהראני וחיסל את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה. החיסול בוצע בתגובה לפעולה של חיזבאללה נגד כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. עלאא לקח חלק בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל, כולל שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה בחיזבאללה נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לפי צה"ל, החיסול מהווה פגיעה ביכולות הניהול של היחידה.ב. ניסני
"אידיוט" אחד ו-4 מיליון צפיות: המגיש יצא נגד נתניהו וחטף ברשת
אחד המגישים הבריטים המוכרים בעולם, עם מיליוני עוקבים וקהל עצום של צופים ומאזינים, יצא נגד נתניהו: אבל הציוץ שלו הפך לזירת תמיכה בראש הממשלה (חדשות בעולם)דני שפיץ