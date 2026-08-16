צה"ל תקף אתמול במרחב דיר א-זהראני וחיסל את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה. החיסול בוצע בתגובה לפעולה של חיזבאללה נגד כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. עלאא לקח חלק בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל, כולל שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה בחיזבאללה נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לפי צה"ל, החיסול מהווה פגיעה ביכולות הניהול של היחידה.

ב. ניסני