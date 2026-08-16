סגנית בית המשפט המחוזי אישרה את פסק הבוררות של השופט חשין • תלמידי 'מסורת התורה' יאלצו לעזוב עד סוף ספטמבר - אחרי החגים | השופטת דחתה את הטענות נגד הבוררות וקבעה: 'מעשים בזויים העולים כדי חילול השם' | בפלג המחבלים של הרב מרקוביץ' מתכוונים להגיש ערעור ל'עליון' (עולם הישיבות)

חנני ברייטקופף