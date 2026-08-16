ארה"ב: חזבאללה אחראי לנוכחות ישראל בלבנון ויש לפרק אותו

רבבות נוסעים שרכשו מנוי חופשי חודשי ונפגעו מצמצום התחבורה במבצע 'שאגת הארי' יוכלו לממש את הפיצוי • המתווה כולל הנחה על מנוי, טעינת ערך צבור או מספר ימי נסיעה | המאבק שהגיע עד הכנסת נושא פרי (תחבורה ציבורית)

דניאל הרץ