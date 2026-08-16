מבזקים נוספים
שנייה אחת באדום: 4.1 מיליון שקל לרוכב אופנוע שחייו נהרסו
בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק פיצויים בסך של יותר מארבעה מיליון שקל לרוכב אופנוע שנפצע באורח קשה בתאונת דרכים לאחר שחצה צומת באדום | ידו השמאלית נותרה משותקת ומצבו הושווה לקטיעת זרוע (חוק ומשפט)דניאל הרץ
הייעוץ המשפטי של הכנסת מגן על העברות התקציב של החרדים: "הן עברו כדין"
הלשכה המשפטית של הכנסת דוחה את העתירות שהוגשו לבג"ץ נגד העברות תקציביות • "עברו כדין וכמקובל לאורך השנים" | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
לאחר מחאת האב במשך 42 ימים; התלמיד שנעצר בביתו - שוחרר והתקבל בריקודים
בשורות טובות: הבוקר שוחרר מכלא 10 הבחור יוסף לוי, תלמיד ישיבת 'פאר יוסף', לאחר שנעצר לפני כשלושה חודשים בביתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים • אביו שהה בסמוך לכלא 42 ימים • עם שחרורו, התקבל בשירה וריקודים (חרדים)חיים רוזנבוים
דקות אחרי פסק הדין: כך נראית השקידה בפוניבז' בזמן שמסביב יהום הסער | צפו
כתב 'כיכר השבת' הגיע לאם הישיבות דקות אחרי פרסום פסק הדין • תיעוד מרגש: אלפי בחורים שוקדים על תלמודם | בעוד הסערה המשפטית בחוץ, קול התורה האדיר ממשיך להישמע (עולם הישיבות)קובי ישראל
מאות חסידים, סיומי ש"ס ושלום זכר | השבת המרוממת בחצר הקודש זוועהיל
מאות חסידי זוועהיל התכנסו במרכז החסידות בביתר עילית, לשבות בצל הקודש של האדמו"ר לרגל שבת ההילולא של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' ולרגל שמחת השלום זכר לבנו ה-13 של האדמו"ר | בצפרא דשבתא הופיע רבם של חסידי סלונים בעיר ונשא אמרות קודש, ובסעודה שלישית נערכו מעמדי סיום הש"ס | במוצאי שב"ק נערך מעמד ה'קרישמע ליינען' (חסידים)חיים רוזנבוים
אחרי חודשים של המתנה: הפיצוי למחזיקי 'חופשי חודשי' במלחמה יוצא לדרך
רבבות נוסעים שרכשו מנוי חופשי חודשי ונפגעו מצמצום התחבורה במבצע 'שאגת הארי' יוכלו לממש את הפיצוי • המתווה כולל הנחה על מנוי, טעינת ערך צבור או מספר ימי נסיעה | המאבק שהגיע עד הכנסת נושא פרי (תחבורה ציבורית)דניאל הרץ
במקום שבו עמדה חנה | תפילת הישועות של האדמו"ר מקאסוב בשילה הקדומה
מעמד נורא הוד לישועה נערך בשבוע שעבר באתר שילה הקדומה שבבנימין על ידי האדמו"ר מקאסוב מארה"ב, לשם הגיע בראש קהל מאות חסידים לתפילת רבים כמסורת אביו זצ"ל, שהיה עורך מדי שנה את המעמד במקום בו עמדה חנה והתפללה לפרי בטן, מקום הנחשב עד היום כסגולה גדולה להיפקד בזש"ק ולשאר הישועות | לאחר התפילה ערך האדמו"ר טיש לחיים | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
ארה"ב: חזבאללה אחראי לנוכחות ישראל בלבנון ויש לפרק אותו
דובר משרד החוץ האמריקאי הצהיר בראיון לאלג'זירה כי חזבאללה לבדו נושא באחריות לנוכחות הישראלית בשטח לבנון, ומסיבה זו יש לפרק את הארגון מנשקו. לדבריו, מנגנון "אזורי הניסוי" הוא המסלול המעשי היחיד להשגת שלום וביטחון ארוכי טווח ללבנון ולישראל. ארה"ב מצפה שצבא לבנון ישלים את פעולות הסריקה והפינוי באזורי הניסוי הראשונים, ולאחר מכן יורחב התהליך. פירוק חזבאללה מנשקו הוא חלק בסיסי מתהליך זה.קובי אטינגר