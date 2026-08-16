דובר משרד החוץ האמריקאי הצהיר בראיון לאלג'זירה כי חזבאללה לבדו נושא באחריות לנוכחות הישראלית בשטח לבנון, ומסיבה זו יש לפרק את הארגון מנשקו. לדבריו, מנגנון "אזורי הניסוי" הוא המסלול המעשי היחיד להשגת שלום וביטחון ארוכי טווח ללבנון ולישראל. ארה"ב מצפה שצבא לבנון ישלים את פעולות הסריקה והפינוי באזורי הניסוי הראשונים, ולאחר מכן יורחב התהליך. פירוק חזבאללה מנשקו הוא חלק בסיסי מתהליך זה.

קובי אטינגר