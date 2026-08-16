כטב"מים אוקראיניים תקפו הלילה את המתחם הגדול ביותר של רשת הקמעונאות Wildberries בקלדינו שבאזור מוסקבה, המשתרע על פני 250 אלף מ"ר. מתוך 30 המתחמים הגדולים של הרשת ברוסיה, 14 נהרסו כליל ועוד שלושה ניזוקו באופן חלקי כתוצאה מתקיפות אוקראיניות.

קובי אטינגר