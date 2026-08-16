״היי חבר, בדיוק התרסקתי״: טייס מארינס תועד בקור רוח נדיר 

מבזקים נוספים
צוות i24NEWS הותקף באלימות בצפון אירלנד בעת צילום כתבה על אנטישמיות
יונתן רוה והצלם נדב אבס צילמו כתבה על אנטישמיות באירופה • תוקף זרק כוס בירה על הצלם וגרם לחתך מדמם | צפו בתיעוד שנקלט במצלמה מהאירוע המזעזע (בעולם)יוסי נכטיגל
הפרשן המוכר יוסי בן עטר מצטרף לכאן מורשת: "נציב סדר יום חד וברור"
איש התקשורת והפרשן הפוליטי יגיש את רצועת האקטואליה המרכזית • התוכנית תשודר מדי ערב בשעה 19:00 | "זכות להצטרף לתחנה המאוזנת ביותר" (עיתונות ומדיה)חנני ברייטקופף
אוקראינה תקפה 17 מתחמי Wildberries ברוסיה — נזק חסר תקדים
כטב"מים אוקראיניים תקפו הלילה את המתחם הגדול ביותר של רשת הקמעונאות Wildberries בקלדינו שבאזור מוסקבה, המשתרע על פני 250 אלף מ"ר. מתוך 30 המתחמים הגדולים של הרשת ברוסיה, 14 נהרסו כליל ועוד שלושה ניזוקו באופן חלקי כתוצאה מתקיפות אוקראיניות.קובי אטינגר
פועל בן 32 נפצע בינוני בתאונת עבודה במפעל באזור תעשייה נעמן
פועל בן 32 נפצע במצב בינוני בתאונת עבודה במפעל באזור תעשייה נעמן בחיפה. הפצוע סובל מחבלות בגפיים העליונות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם. האירוע התרחש בשעה 11:15.קובי רוזן
בן גביר טוען: "ארבעה שרים וחמישה חברי כנסת מהליכוד ביקשו ממני שריון"
השר לביטחון לאומי חושף בריאיון: לפחות ארבעה שרים מכהנים וחמישה חברי כנסת מהליכוד פנו אליו לשריון ברשימת עוצמה יהודית • "הם רואים את הסקרים, הם רוצים להצטרף" | מדוע דחה את פנייתם? (פוליטי מדיני)יוני גבאי
שנייה אחת באדום: 4.1 מיליון שקל לרוכב אופנוע שחייו נהרסו
בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק פיצויים בסך של יותר מארבעה מיליון שקל לרוכב אופנוע שנפצע באורח קשה בתאונת דרכים לאחר שחצה צומת באדום | ידו השמאלית נותרה משותקת ומצבו הושווה לקטיעת זרוע (חוק ומשפט)דניאל הרץ
הייעוץ המשפטי של הכנסת מגן על העברות התקציב של החרדים: "הן עברו כדין"
הלשכה המשפטית של הכנסת דוחה את העתירות שהוגשו לבג"ץ נגד העברות תקציביות • "עברו כדין וכמקובל לאורך השנים" | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
לאחר מחאת האב במשך 42 ימים; התלמיד שנעצר בביתו - שוחרר והתקבל בריקודים
בשורות טובות: הבוקר שוחרר מכלא 10 הבחור יוסף לוי, תלמיד ישיבת 'פאר יוסף', לאחר שנעצר לפני כשלושה חודשים בביתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים • אביו שהה בסמוך לכלא 42 ימים • עם שחרורו, התקבל בשירה וריקודים (חרדים)חיים רוזנבוים