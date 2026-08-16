פועל בן 32 נפצע בינוני בתאונת עבודה במפעל באזור תעשייה נעמן

השר לביטחון לאומי חושף בריאיון: לפחות ארבעה שרים מכהנים וחמישה חברי כנסת מהליכוד פנו אליו לשריון ברשימת עוצמה יהודית • "הם רואים את הסקרים, הם רוצים להצטרף" | מדוע דחה את פנייתם? (פוליטי מדיני)

יוני גבאי