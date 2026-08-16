אוקראינה תקפה 17 מתחמי Wildberries ברוסיה — נזק חסר תקדים

מבזקים נוספים
פועל בן 32 נפצע בינוני בתאונת עבודה במפעל באזור תעשייה נעמן
פועל בן 32 נפצע במצב בינוני בתאונת עבודה במפעל באזור תעשייה נעמן בחיפה. הפצוע סובל מחבלות בגפיים העליונות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם. האירוע התרחש בשעה 11:15.קובי רוזן
״היי חבר, בדיוק התרסקתי״: טייס מארינס תועד בקור רוח נדיר
הטייס חולץ מהמטוס הבוער כשהוא מכוסה בדם | תיעוד חדש חושף את הרגעים הדרמטיים אחרי ההתרסקות בהרי וושינגטון (חדשות בעולם)דני שפיץ
בן גביר טוען: "ארבעה שרים וחמישה חברי כנסת מהליכוד ביקשו ממני שריון"
השר לביטחון לאומי חושף בריאיון: לפחות ארבעה שרים מכהנים וחמישה חברי כנסת מהליכוד פנו אליו לשריון ברשימת עוצמה יהודית • "הם רואים את הסקרים, הם רוצים להצטרף" | מדוע דחה את פנייתם? (פוליטי מדיני)יוני גבאי
שנייה אחת באדום: 4.1 מיליון שקל לרוכב אופנוע שחייו נהרסו
בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק פיצויים בסך של יותר מארבעה מיליון שקל לרוכב אופנוע שנפצע באורח קשה בתאונת דרכים לאחר שחצה צומת באדום | ידו השמאלית נותרה משותקת ומצבו הושווה לקטיעת זרוע (חוק ומשפט)דניאל הרץ
הייעוץ המשפטי של הכנסת מגן על העברות התקציב של החרדים: "הן עברו כדין"
הלשכה המשפטית של הכנסת דוחה את העתירות שהוגשו לבג"ץ נגד העברות תקציביות • "עברו כדין וכמקובל לאורך השנים" | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
לאחר מחאת האב במשך 42 ימים; התלמיד שנעצר בביתו - שוחרר והתקבל בריקודים
בשורות טובות: הבוקר שוחרר מכלא 10 הבחור יוסף לוי, תלמיד ישיבת 'פאר יוסף', לאחר שנעצר לפני כשלושה חודשים בביתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים • אביו שהה בסמוך לכלא 42 ימים • עם שחרורו, התקבל בשירה וריקודים (חרדים)חיים רוזנבוים
דקות אחרי פסק הדין: כך נראית השקידה בפוניבז' בזמן שמסביב יהום הסער | צפו
כתב 'כיכר השבת' הגיע לאם הישיבות דקות אחרי פרסום פסק הדין • תיעוד מרגש: אלפי בחורים שוקדים על תלמודם | בעוד הסערה המשפטית בחוץ, קול התורה האדיר ממשיך להישמע (עולם הישיבות)קובי ישראל
מאות חסידים, סיומי ש"ס ושלום זכר | השבת המרוממת בחצר הקודש זוועהיל
מאות חסידי זוועהיל התכנסו במרכז החסידות בביתר עילית, לשבות בצל הקודש של האדמו"ר לרגל שבת ההילולא של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' ולרגל שמחת השלום זכר לבנו ה-13 של האדמו"ר | בצפרא דשבתא הופיע רבם של חסידי סלונים בעיר ונשא אמרות קודש, ובסעודה שלישית נערכו מעמדי סיום הש"ס | במוצאי שב"ק נערך מעמד ה'קרישמע ליינען' (חסידים)חיים רוזנבוים