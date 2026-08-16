נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה ליצור קשר ישיר עם משמרות המהפכה דרך מפקד המשמרות אחמד ואחידי | הניסיון כשל בסופו של דבר, למרות שהאיראנים הסכימו בתחילה לבצע את המהלך | ואיך כל זה קשור למוסד הישראלי | הדיווח המלא (חדשות)

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