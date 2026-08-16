מבזקים נוספים
הניסיון החריג של טראמפ ליצור קשר עם מפקד המשמרות - והחרדה של איראן מהמוסד
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה ליצור קשר ישיר עם משמרות המהפכה דרך מפקד המשמרות אחמד ואחידי | הניסיון כשל בסופו של דבר, למרות שהאיראנים הסכימו בתחילה לבצע את המהלך | ואיך כל זה קשור למוסד הישראלי | הדיווח המלא (חדשות)כיכר השבת
אחרי סגירת התיק: יועץ בן גביר מסתער על תפקיד היועמ"ש
חודשים של חקירות מטלטלות בלהב 433 מאחוריו, וכעת יועץ החקיקה לשעבר של השר לביטחון לאומי מסתער ללא פשרות על המשרה המשפטית הבכירה ביותר בצמרת האכיפה, למרות כל הביקורת החריפה והעימות הישיר מול היועצת המשפטית לאורך הפרשה (חוק ומשפט)יוני גבאי ודניאל הרץ
המקום שבו נערים מגלים מחדש את היכולת שלהם להצליח
"נתיבי נועם" בניהולו של הרב נחמן דובדבני • מסגרת ייחודית לנערים בגילאי 11-18, המעניקה מענה חינוכי, לימודי ורגשי מותאם לבעלי קשיים רגשיים, לקויות למידה או אתגרי התנהגותכיכר השבת
72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה
המעבורת הישנה התהפכה בגלים חזקים באגם קאריבה, ועל פי ההערכות נשאה הרבה יותר נוסעים מהקיבולת המותרת | בעוד כוחות החילוץ ממשיכים לחפש אחר נעדרים (חדשות בעולם)דני שפיץ
צוות i24NEWS הותקף באלימות בצפון אירלנד בעת צילום כתבה על אנטישמיות
יונתן רוה והצלם נדב אבס צילמו כתבה על אנטישמיות באירופה • תוקף זרק כוס בירה על הצלם וגרם לחתך מדמם | צפו בתיעוד שנקלט במצלמה מהאירוע המזעזע (בעולם)יוסי נכטיגל
הפרשן המוכר יוסי בן עטר מצטרף לכאן מורשת: "נציב סדר יום חד וברור"
איש התקשורת והפרשן הפוליטי יגיש את רצועת האקטואליה המרכזית • התוכנית תשודר מדי ערב בשעה 19:00 | "זכות להצטרף לתחנה המאוזנת ביותר" (עיתונות ומדיה)חנני ברייטקופף
אוקראינה תקפה 17 מתחמי Wildberries ברוסיה — נזק חסר תקדים
כטב"מים אוקראיניים תקפו הלילה את המתחם הגדול ביותר של רשת הקמעונאות Wildberries בקלדינו שבאזור מוסקבה, המשתרע על פני 250 אלף מ"ר. מתוך 30 המתחמים הגדולים של הרשת ברוסיה, 14 נהרסו כליל ועוד שלושה ניזוקו באופן חלקי כתוצאה מתקיפות אוקראיניות.קובי אטינגר
פועל בן 32 נפצע בינוני בתאונת עבודה במפעל באזור תעשייה נעמן
פועל בן 32 נפצע במצב בינוני בתאונת עבודה במפעל באזור תעשייה נעמן בחיפה. הפצוע סובל מחבלות בגפיים העליונות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם. האירוע התרחש בשעה 11:15.קובי רוזן