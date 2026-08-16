מבזקים נוספים
בגיל 36 - הוא הפך ללוחם: זה מה שהוא חושב על גיוס חרדים מבוגרים לצה"ל
יוחנן צ'ייט התגייס בגיל 36 לחטיבת החשמונאים, עבר הכשרת לוחם (רובאי 07) וכעת עושה את דרכו לשירות בצפון | בריאיון הוא מספר על המחיר המשפחתי, מטיל ספק ביכולת של גיוס מבוגרים לפתור את מצוקת כוח האדם בצה"ל, ומדבר גם על חוסר האמון במערכת שקיים בציבור החרדי | הוא מספר על ההחלטה לעזוב את הבית, על התמיכה מהמשפחה והחברים | ועל התפקיד המיוחד שממתין לו לצד הלוחמים בלבנון | צפו (צבא וביטחון)יוסי סרגובסקי
פועל בן 25 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך שיפוצים בעוזייר
פועל בן 25 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים במהלך עבודות שיפוצים בבית בעוזייר. הפצוע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי פוריה. האירוע התרחש בשעה 11:22.קובי רוזן
הפלג הירושלמי הציע לגור להקים מפלגה חדשה נגד הגיוס — בבציק דחה
נציגי הפלג הירושלמי ורבנים נוספים הציעו לנציג גור, בבציק, לפרוש מיהדות התורה ולהקים מפלגה חדשה בקו חריף נגד גיוס חרדים. הפגישה התקיימה ביום חמישי בלילה בבית איש הפלג אליהו גולדשטוף. בבציק דחה את ההצעה והמליץ להם לתמוך ביהדות התורה שממילא מתנגדת לגיוס. בין המשתתפים: בנו של הרב בוארון, הרב יצחק רבין מבני ברק, ויעקב חיים מילר מחסידות לעלוב. בסוף השבוע דווח בתקשורת החרדית כי יהדות התורה תרוץ כבלוק טכני וגפני עשוי להתפצל מאגודת ישראל לאחר הבחירות.כיכר השבת
משטרה מזהירה: חשש לשיטפונות באזור ים המלח
משטרת ישראל מזהירה את הציבור מפני שיטפונות צפויים באזור ים המלח. כוחות מחוז דרום נערכים לקראת גשמים חזקים החל משעות הצהריים ועד הערב, שעלולים לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה ולשיבושים בצירי התנועה. צפויות חסימות בכביש 90 בקטע שבין עין גדי לצומת נווה זוהר.קובי רוזן
אחרי סגירת התיק: יועץ בן גביר מסתער על תפקיד היועמ"ש
חודשים של חקירות מטלטלות בלהב 433 מאחוריו, וכעת יועץ החקיקה לשעבר של השר לביטחון לאומי מסתער ללא פשרות על המשרה המשפטית הבכירה ביותר בצמרת האכיפה, למרות כל הביקורת החריפה והעימות הישיר מול היועצת המשפטית לאורך הפרשה (חוק ומשפט)יוני גבאי ודניאל הרץ
המקום שבו נערים מגלים מחדש את היכולת שלהם להצליח
"נתיבי נועם" בניהולו של הרב נחמן דובדבני • מסגרת ייחודית לנערים בגילאי 11-18, המעניקה מענה חינוכי, לימודי ורגשי מותאם לבעלי קשיים רגשיים, לקויות למידה או אתגרי התנהגותכיכר השבת
סיפור הזוי בגליל: שני ילדים במצב קשה לאחר שאכלו שוקולד עם פטריות הזיה
שני ילדים בני 5.5 ו-6.5 הובאו למיון בית החולים בצפון עם אישונים מורחבים והזיות • נחשפו לשוקולד שהכיל פטריות הזיה במהלך חופשה משפחתית | אושפזו בטיפול נמרץ (בריאות)בני סולומון
72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה
המעבורת הישנה התהפכה בגלים חזקים באגם קאריבה, ועל פי ההערכות נשאה הרבה יותר נוסעים מהקיבולת המותרת | בעוד כוחות החילוץ ממשיכים לחפש אחר נעדרים (חדשות בעולם)דני שפיץ