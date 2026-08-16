נפצים הושלכו לחצר בית חב״ד ואבנים לעבר המקום, לצד הפגנות של מקומיים לסגור את המקום | ח"כ מעוז פנה בדחיפות לשר החוץ סער לפעול במהירות מול הרשויות: "מדינת ישראל חייבת להבטיח את ביטחונם של השלוחים והישראלים לפני שיהיו חלילה אבדות" (חדשות)

כיכר השבת