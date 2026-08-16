מבזקים נוספים
סכום עתק למי שיהרוג חייל אמריקני: איראן מכריזה על פרס דם חסר תקדים - וכמה יקבלו נשים?
מפקד הצבא האיראני הכריז על פרס בסכום עתק במושגים איראניים, לכל כוח שיהרוג או יתפוס חייל אמריקאי | נשים איראניות יקבלו סכום שונה - ומפתיע | ההכרזה על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי (בעולם)כיכר השבת
עם גמלים ובתי אבן: הצגת הענק באידיש ששיגעה את הציבור החרדי | תיעוד מרהיב
קבוצת אברכים הציגה בימי בין הזמנים של חודש אב באודיטוריום הענק באלעד הצגה מרהיבה עם מסר השקפתי עוצמתי | בהפקה שהועלתה שש פעמים בפני אלפים מכל רחבי הארץ, הושקעה תפאורת ענק ייחודית של בתי אבן, קברי צדיקים ואף גמלים למשא | א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק ומרהיב (חרדים)חיים רוזנבוים
סערה בבית חב"ד סרי לנקה בעקבות מתקפה חריגה של מקומיים
נפצים הושלכו לחצר בית חב״ד ואבנים לעבר המקום, לצד הפגנות של מקומיים לסגור את המקום | ח"כ מעוז פנה בדחיפות לשר החוץ סער לפעול במהירות מול הרשויות: "מדינת ישראל חייבת להבטיח את ביטחונם של השלוחים והישראלים לפני שיהיו חלילה אבדות" (חדשות)כיכר השבת
חיזבאללה מאשר: מפקד בכוח רדואן חוסל עם אשתו וארבעת ילדיו
עלי סמיר אל־חאג' חסן, מפקד בגדוד של כוח רדואן, חוסל בתקיפה של צה"ל באנסאר | במקביל נחשפים פרטים על עברו בסוריה ועל הדרך שבה פעל בדרום לבנון (חדשות בעולם)דני שפיץ
מלחי הצי האמריקני בלי סבון, בלי משחת שיניים ובלי מקלחות | טראמפ: "הכל בסדר"
משבר קשה עובר בחודשים האחרונים על מלחי הצי האמריקני השוהים על נושאת המטוסים אברהם לינקולן | לפי דיווחים מהשבועות האחרונים, לחיילים חסרים מוצרי הגיינה בסיסיים וגם האוכל הולך ופוחת | טראמפ בתגובה: "לא, אני לא מודאג" (חדשות)כיכר השבת
בהיכל החדש; נכדו הגדול של הרבי מזוטשקא פלפל בדרוש ואגדה בנוכחות האדמו"רים
בחצר הקודש זוטשקא חגגו בעוז את שמחת בר המצווה לנכדו הגדול של האדמו"ר | השמחה נחגגה בבית המדרש החדש והמורחב בבני ברק | האדמו"ר מצאנז הגיע בבגדי שבת והשתתף במשך שעה ארוכה לצד שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים | משה גולדשטיין מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)חיים רוזנבוים
בגיל 36 - הוא הפך ללוחם: זה מה שהוא חושב על גיוס חרדים מבוגרים לצה"ל
יוחנן צ'ייט התגייס בגיל 36 לחטיבת החשמונאים, עבר הכשרת לוחם (רובאי 07) וכעת עושה את דרכו לשירות בצפון | בריאיון הוא מספר על המחיר המשפחתי, מטיל ספק ביכולת של גיוס מבוגרים לפתור את מצוקת כוח האדם בצה"ל, ומדבר גם על חוסר האמון במערכת שקיים בציבור החרדי | הוא מספר על ההחלטה לעזוב את הבית, על התמיכה מהמשפחה והחברים | ועל התפקיד המיוחד שממתין לו לצד הלוחמים בלבנון | צפו (צבא וביטחון)יוסי סרגובסקי
פועל בן 25 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך שיפוצים בעוזייר
פועל בן 25 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים במהלך עבודות שיפוצים בבית בעוזייר. הפצוע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי פוריה. האירוע התרחש בשעה 11:22.קובי רוזן