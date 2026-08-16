סערה בבית חב"ד סרי לנקה בעקבות מתקפה חריגה של מקומיים  

מבזקים נוספים
סכום עתק למי שיהרוג חייל אמריקני: איראן מכריזה על פרס דם חסר תקדים - וכמה יקבלו נשים?
מפקד הצבא האיראני הכריז על פרס בסכום עתק במושגים איראניים, לכל כוח שיהרוג או יתפוס חייל אמריקאי | נשים איראניות יקבלו סכום שונה - ומפתיע | ההכרזה על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי (בעולם)כיכר השבת
עם גמלים ובתי אבן: הצגת הענק באידיש ששיגעה את הציבור החרדי | תיעוד מרהיב
קבוצת אברכים הציגה בימי בין הזמנים של חודש אב באודיטוריום הענק באלעד הצגה מרהיבה עם מסר השקפתי עוצמתי | בהפקה שהועלתה שש פעמים בפני אלפים מכל רחבי הארץ, הושקעה תפאורת ענק ייחודית של בתי אבן, קברי צדיקים ואף גמלים למשא | א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק ומרהיב (חרדים)חיים רוזנבוים
תיעוד ענק מצפת; 36 שעות רצופות של שבת עם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג
לאחר שנחת בסוף השבוע בארץ, שהה האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם מאות חסידיו במתחם ענק בעיר הקודש צפת | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מההכנות הקדחניות בערב שב"ק, ומהשולחן הטהור של סעודה שלישית שנמשכה אל תוך הלילה (חסידים)חיים רוזנבוים
חיזבאללה מאשר: מפקד בכוח רדואן חוסל עם אשתו וארבעת ילדיו
עלי סמיר אל־חאג' חסן, מפקד בגדוד של כוח רדואן, חוסל בתקיפה של צה"ל באנסאר | במקביל נחשפים פרטים על עברו בסוריה ועל הדרך שבה פעל בדרום לבנון (חדשות בעולם)דני שפיץ
מלחי הצי האמריקני בלי סבון, בלי משחת שיניים ובלי מקלחות | טראמפ: "הכל בסדר"
משבר קשה עובר בחודשים האחרונים על מלחי הצי האמריקני השוהים על נושאת המטוסים אברהם לינקולן | לפי דיווחים מהשבועות האחרונים, לחיילים חסרים מוצרי הגיינה בסיסיים וגם האוכל הולך ופוחת | טראמפ בתגובה: "לא, אני לא מודאג" (חדשות)כיכר השבת
בהיכל החדש; נכדו הגדול של הרבי מזוטשקא פלפל בדרוש ואגדה בנוכחות האדמו"רים
בחצר הקודש זוטשקא חגגו בעוז את שמחת בר המצווה לנכדו הגדול של האדמו"ר | השמחה נחגגה בבית המדרש החדש והמורחב בבני ברק | האדמו"ר מצאנז הגיע בבגדי שבת והשתתף במשך שעה ארוכה לצד שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים | משה גולדשטיין מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)חיים רוזנבוים
בגיל 36 - הוא הפך ללוחם: זה מה שהוא חושב על גיוס חרדים מבוגרים לצה"ל
יוחנן צ'ייט התגייס בגיל 36 לחטיבת החשמונאים, עבר הכשרת לוחם (רובאי 07) וכעת עושה את דרכו לשירות בצפון | בריאיון הוא מספר על המחיר המשפחתי, מטיל ספק ביכולת של גיוס מבוגרים לפתור את מצוקת כוח האדם בצה"ל, ומדבר גם על חוסר האמון במערכת שקיים בציבור החרדי | הוא מספר על ההחלטה לעזוב את הבית, על התמיכה מהמשפחה והחברים | ועל התפקיד המיוחד שממתין לו לצד הלוחמים בלבנון | צפו (צבא וביטחון)יוסי סרגובסקי
פועל בן 25 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך שיפוצים בעוזייר
פועל בן 25 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים במהלך עבודות שיפוצים בבית בעוזייר. הפצוע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי פוריה. האירוע התרחש בשעה 11:22.קובי רוזן