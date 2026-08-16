יוחנן צ'ייט התגייס בגיל 36 לחטיבת החשמונאים, עבר הכשרת לוחם (רובאי 07) וכעת עושה את דרכו לשירות בצפון | בריאיון הוא מספר על המחיר המשפחתי, מטיל ספק ביכולת של גיוס מבוגרים לפתור את מצוקת כוח האדם בצה"ל, ומדבר גם על חוסר האמון במערכת שקיים בציבור החרדי | הוא מספר על ההחלטה לעזוב את הבית, על התמיכה מהמשפחה והחברים | ועל התפקיד המיוחד שממתין לו לצד הלוחמים בלבנון | צפו (צבא וביטחון)

יוסי סרגובסקי