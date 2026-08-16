מבזקים נוספים
מהטועמיה ועד צאת השבת; בחורי באבוב זכו לשבת של התעלות בצל האדמו"ר
האדמו"ר מבאבוב שבת במחנה המתיבתא "עץ חיים" של בחורי החסידות בהרי הקאנטרי | הבחורים התעלו בנועם קדושת השבת בצל קודשו של האדמו"ר, החל ממעמד הטועמיה בערב שבת ועד למעמד ה"באגלייטען" בצאת השבת | צפו בתיעוד ענק (חסידים)חיים רוזנבוים
גבעת הישיבה סוערת: ראש הישיבה המנצח הגיע לתפילת מנחה | ה'מחבלים': "ייתכן שנצטרך לעזוב"
גבעת הישיבה סוערת לאחר פסק הדין של שופטת המחוזי שהורה לקיים את פסק הבוררות של השופט חשין בניגוד לעתירת הצד של ראש הישיבה הגאון ר' שמואל מרקוביץ' | נשיא הישיבה מצד ה'שונאים', הגר"א כהנמן הגיע לתפילת מנחה בגבעת הישיבה כשעשרות בחורים מקיפים אותו (עולם הישיבות)קובי ישראל
פריימריז בליכוד: החכי"ם שפרשו - ואלו שצפויים ליפול בדרך | גוטליב מובילה בסקרים | תמונת מצב
אליהו רביבו, משה פסל וצגה מלקו פורשים מהתמודדות | סקרים פנימיים: גוטליב ואוחנה מובילים | 34 מתמודדים נאבקים על מקומות בטוחים (פוליטי מדיני)כיכר השבת
סעודיה הסירה תכנים אנטי-ישראליים מספרי הלימוד
הרב יהודה קפלון, שליח נשיא ארה"ב למאבק באנטישמיות, הודה לסעודיה על שינוי ספרי הלימוד במערכת החינוך והסרת תכנים בעייתיים. על פי דוח ארגון Impact-se, סעודיה הסירה מספר לימוד בערבית לכיתה י"א את המשפט "המוסלמים לעולם לא יוותרו על ירושלים", והחליפה את הביטוי "האויב הציוני" בביטוי "הכיבוש הישראלי". הצעד מעורר השערות על התחממות אפשרית בגזרת הנורמליזציה עם סעודיה.קובי אטינגר
גבר כבן 30 נפצע קשה בנפילה מגובה בבית בשיפוצים בתל אביב
גבר כבן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה בבית בשיפוצים ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. הפצוע סובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוv. האירוע התרחש בשעה 12:43.קובי רוזן
"הבעל הוא לא בייביסיטר"; חבר המועצת בהוראות ברורות לקראת זמן אלול
לקראת זמן אלול עלה הגאון רבי ישראל זיכרמן למעונו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין והציג בפניו את השאלות הבוערות של ראשי הכוללים | על שימוש במחשבים וסלולריים, התמודדות עם איחורים והשאלה: מי יטפל בילד החולה בבית? | מרתק (חרדים)חיים רוזנבוים
במעונו של אביו זצ"ל | האדמו"ר מסאטמר חנך את אולמות השמחות המוזלים
בזמן שהותו של האדמו"ר מסאטמר בנופש בניו המפשיר הורחבו אולמות השמחות המוזלים ובית המדרש הפרטי במעון קודשו של אביו, האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע, בקריית יואל שבמונרו | עם חזרתו קבע האדמו"ר במעמד נרגש מזוזות, וערך שולחן לחיים באולמות החדשים (חסידים)חיים רוזנבוים
השר איתמר בן גביר חושף: כך ביקשו לגייס אותי כדי להדיח את נתניהו | צפו
גורמים בליכוד הציעו להדיח את נתניהו ולהקים ממשלה ימנית חלופית; בן גביר דחה את המהלך והזהיר את ראש הממשלה: "הלוואי שבליכוד היו אוהבים אותך כמוני" | צפו (פוליטי)ישי כהן