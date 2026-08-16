סעודיה הסירה תכנים אנטי-ישראליים מספרי הלימוד

גבעת הישיבה סוערת לאחר פסק הדין של שופטת המחוזי שהורה לקיים את פסק הבוררות של השופט חשין בניגוד לעתירת הצד של ראש הישיבה הגאון ר' שמואל מרקוביץ' | נשיא הישיבה מצד ה'שונאים', הגר"א כהנמן הגיע לתפילת מנחה בגבעת הישיבה כשעשרות בחורים מקיפים אותו (עולם הישיבות)

קובי ישראל