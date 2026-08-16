הרב יהודה קפלון, שליח נשיא ארה"ב למאבק באנטישמיות, הודה לסעודיה על שינוי ספרי הלימוד במערכת החינוך והסרת תכנים בעייתיים. על פי דוח ארגון Impact-se, סעודיה הסירה מספר לימוד בערבית לכיתה י"א את המשפט "המוסלמים לעולם לא יוותרו על ירושלים", והחליפה את הביטוי "האויב הציוני" בביטוי "הכיבוש הישראלי". הצעד מעורר השערות על התחממות אפשרית בגזרת הנורמליזציה עם סעודיה.

קובי אטינגר