מבזקים נוספים
תוכנית אחת. מימון לכל הילדים. הדרך החדשה להיערך לחתונות הילדים
כמה תוכניות צריך לפתוח כדי להיערך לחתונות של משפחה עם 5, 7 או 10 ילדים? בגמ"ח המרכזי מציגים מודל משפחתי חדש: מצטרפים פעם אחת, בוחרים את סכום המימון הרצוי, וכל ילדי המשפחה, הקיימים והעתידיים, מקבלים מימון של עד 400,000 ₪ לכל חתונה ומענק של עד 24,000 ₪ לכל לילד. אז כמה זה עולה ואיך זה עובד?כיכר השבת
"אמאל'ה אמאל'ה!": נתניהו ביקר בקניון בנתניה והפתיע את הלקוחות • צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו הפתיע את תושבי נתניה כאשר ביקר בקניון המקומי כשהוא מוקף במאבטחיו | רק בתיעוד שפורסם ניתן להבחין בלא פחות מ-15 מאבטחים המקיפים את אחד האנשים המאובטחים ביותר בעולם | צפו בתגובת הלקוחות להגעת האורח החשוב (מעניין)כיכר השבת
קושנר ייפגש בקהיר עם הנהגת חמאס בנוכחות מתווכים
ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, צפוי להיפגש בקהיר עם הנהגת חמאס בנוכחות בכירים מקטר, מצרים וטורקיה. כך דיווחה אלג'זירה מפי מקור פלסטיני. לפי הדיווח, קושנר יפגש עם הנהגת חמאס לפני שימשיך לתל אביב לפגישה עם ראש ממשלת ישראל. משלחת חמאס בראשות ח'ליל אלחיה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, נמצאת כעת בקהיר, והוא נפגש עם ראש המודיעין המצרי.קובי אטינגר
טראמפ בסרטון חדש: מסייר עם וושינגטון בבית הלבן ומפרגן לקים ג'ונג און
נשיא ארה"ב בן ה-80 בילה את השבת בפרסומים ברשת החברתית | דמיין את עצמו עם ג'ורג' וושינגטון ופרסם תמונה עם כובע "טראמפ 2028" | הפרסומים המוזרים (בעולם)כיכר השבת
במהלך הנופש; האדמו"ר מבאבוב 45 שפך שיח באוהל צדיקי בית סאטמר
האדמו"ר מבאבוב 45, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירה טשעסטער הסמוכה לקריית יואל שבמונרו, עלה לציון הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע לרגל יום ההילולא ושפך שיח לישועת הכלל והפרט | צפו (חסידים)חיים רוזנבוים
כבר ביום הראשון של הזמן | האדמו"ר מפינסק קרלין חיזק את בחורי הישיבה
בחורי פינסק קרלין, שפתחו בשבוע שעבר את הזמן החדש בהיכל הישיבה הגדולה בבני ברק, זכו להופעתו של האדמו"ר כבר ביום הראשון | תחילה התפלל האדמו"ר עמם תפילת יום כיפור קטן לרגל ערב ראש חודש, ולאחר תפילות מנחה וערבית ערך טיש לחיים לרגל ראש חודש אלול ונשא מדבריו לפני התלמידים לקראת הזמן החדש | צפו (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
תקדים בעיתונות החרדית: המודיע ישלם 230 אלף שקל | זו הסיבה
בית משפט השלום בירושלים הורה לעיתון המודיע לשלם מאתיים ושלושים אלף שקל פיצויים לארבעה תושבים ממעלה עמוס, לאחר שכתבה פוגענית ומזלזלת הציגה אותם באור שלילי ופקפקה במעמדם התורני (חוק ומשפט)קובי ישראל