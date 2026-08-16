ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, צפוי להיפגש בקהיר עם הנהגת חמאס בנוכחות בכירים מקטר, מצרים וטורקיה. כך דיווחה אלג'זירה מפי מקור פלסטיני. לפי הדיווח, קושנר יפגש עם הנהגת חמאס לפני שימשיך לתל אביב לפגישה עם ראש ממשלת ישראל. משלחת חמאס בראשות ח'ליל אלחיה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, נמצאת כעת בקהיר, והוא נפגש עם ראש המודיעין המצרי.

קובי אטינגר