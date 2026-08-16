יו"ר ועדת הבחירות דוחה את בקשת הליכוד לחשוף את זהות המצביעים

כמה תוכניות צריך לפתוח כדי להיערך לחתונות של משפחה עם 5, 7 או 10 ילדים? בגמ"ח המרכזי מציגים מודל משפחתי חדש: מצטרפים פעם אחת, בוחרים את סכום המימון הרצוי, וכל ילדי המשפחה, הקיימים והעתידיים, מקבלים מימון של עד 400,000 ₪ לכל חתונה ומענק של עד 24,000 ₪ לכל לילד. אז כמה זה עולה ואיך זה עובד?

כיכר השבת