מבזקים נוספים
נהג משאית נפצע בינוני בתאונה בכביש 40 סמוך לעומר
נהג משאית כבן 30 נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 40 סמוך ליישוב עומר. התאונה כללה שתי משאיות ורכב נוסף. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות חילוץ מורכבות והעניקו סיוע רפואי ראשוני לנהג, שפונה לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
סולברג דחה בקשת הליכוד — נאסר להעביר מידע בזמן אמת על זהות מצביעים
השופט סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, דחה בקשת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי מפלגות בקלפיות להעביר למפלגותיהם מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. סולברג קבע כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות ארבע פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה, מבלי לחשוף את זהות המצביעים.כיכר השבת
השופט סולברג דחה את העתירה בבקשה לחשוף זהות מצביעים - זה מה שיהיה במקום
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו, שלפיה נאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים | (בחירות 2026)קובי ישראל
תוכנית אחת. מימון לכל הילדים. הדרך החדשה להיערך לחתונות הילדים
כמה תוכניות צריך לפתוח כדי להיערך לחתונות של משפחה עם 5, 7 או 10 ילדים? בגמ"ח המרכזי מציגים מודל משפחתי חדש: מצטרפים פעם אחת, בוחרים את סכום המימון הרצוי, וכל ילדי המשפחה, הקיימים והעתידיים, מקבלים מימון של עד 400,000 ₪ לכל חתונה ומענק של עד 24,000 ₪ לכל לילד. אז כמה זה עולה ואיך זה עובד?כיכר השבת
"אמאל'ה אמאל'ה!": נתניהו ביקר בקניון בנתניה והפתיע את הלקוחות • צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו הפתיע את תושבי נתניה כאשר ביקר בקניון המקומי כשהוא מוקף במאבטחיו | רק בתיעוד שפורסם ניתן להבחין בלא פחות מ-15 מאבטחים המקיפים את אחד האנשים המאובטחים ביותר בעולם | צפו בתגובת הלקוחות להגעת האורח החשוב (מעניין)כיכר השבת
קושנר ייפגש בקהיר עם הנהגת חמאס בנוכחות מתווכים
ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, צפוי להיפגש בקהיר עם הנהגת חמאס בנוכחות בכירים מקטר, מצרים וטורקיה. כך דיווחה אלג'זירה מפי מקור פלסטיני. לפי הדיווח, קושנר יפגש עם הנהגת חמאס לפני שימשיך לתל אביב לפגישה עם ראש ממשלת ישראל. משלחת חמאס בראשות ח'ליל אלחיה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, נמצאת כעת בקהיר, והוא נפגש עם ראש המודיעין המצרי.קובי אטינגר
עובד בן 80 נפצע בינוני בנפילה מגובה במועצה אזורית עמק המעיינות
עובד בן 80 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו בכפר במועצה אזורית עמק המעיינות. הפצוע סובל מחבלות בראש ובגפיים העליונות. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי פוריה. האירוע התרחש בשעה 15:18.קובי רוזן