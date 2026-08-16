השופט סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, דחה בקשת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי מפלגות בקלפיות להעביר למפלגותיהם מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. סולברג קבע כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות ארבע פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה, מבלי לחשוף את זהות המצביעים.

כיכר השבת