מבזקים נוספים
צה"ל תקף שני מחבלים מגא"פ וחמאס ברצועת עזה
צה"ל תקף היום מחבל מארגון גא"פ במרחב חאן יונס ומחבל מחמאס במרחב נוציראת שברצועת עזה. לפי דובר צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
תיעוד נדיר מהדרום | המשפיע רבי אלימלך הרעיד את אשקלון באמירת הסליחות
עם צאת השבת הגיע המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן לבית המדרש "זוהר הרקיע" באשקלון, לאמירת הסליחות עם בני עדות המזרח ברוב עם הדרת מלך | טרם אמירת השליחות נשא דברי חיזוק נוקבים | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
כביש 90 נסגר לתנועה בין מצפה שלם למלונות ים המלח
כביש 90 נסגר לתנועה בקטע שבין מצפה שלם למלונות ים המלח בעקבות מזג האוויר. משטרת ישראל קוראת לציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לאזורי החסימות, להתעדכן לפני היציאה לדרך ולהישמע להנחיות השוטרים.קובי רוזן
נהג משאית נפצע בינוני בתאונה בכביש 40 סמוך לעומר
נהג משאית כבן 30 נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 40 סמוך ליישוב עומר. התאונה כללה שתי משאיות ורכב נוסף. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות חילוץ מורכבות והעניקו סיוע רפואי ראשוני לנהג, שפונה לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
סולברג דחה בקשת הליכוד — נאסר להעביר מידע בזמן אמת על זהות מצביעים
השופט סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, דחה בקשת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי מפלגות בקלפיות להעביר למפלגותיהם מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. סולברג קבע כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות ארבע פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה, מבלי לחשוף את זהות המצביעים.כיכר השבת
מכה לחרדים: סולברג דחה את העתירה לחשוף זהות מצביעים - זה מה שיהיה במקום
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו, שלפיה נאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים | (בחירות 2026)קובי ישראל
לחץ הקנאים הכריע; ברגע האחרון בוטל האולם לשמחה הגדולה ברחמסטריווקא
כפי שדווח ב'כיכר השבת', ביום ראשון י"א אלול ייחגג בר המצווה לנכדו הבכור של האדמו"ר מרחמסטריווקא – שמחה ראשונה בקרב צאצאיו | עקב לחצי הקנאים, השמחה לא יתקיים בהיכל ביהמ"ד קרלין סטולין בגבעת זאב | היכן תתקיים השמחה ההיסטורית? | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים