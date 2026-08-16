ברקת ניסה לתאם פגישה עם נתניהו; זו התשובה המאכזבת שקיבל

מבזקים נוספים
המבצע גדול באזור ירושלים החל: שוטרים חילקו עשרות דוחות לנהגים
מבצע אכיפה לילי נרחב בירושלים: שוטרים פשטו על הכבישים ורשמו עשרות דוחות נגד נהגים ורוכבי אופנועים שביצעו עבירות מסוכנות ומטרדי רעש חריגים | במהלך הפעילות נתפס נהג שטס במהירות של 123 קמ"ש, רוכב שלא הוציא רישיון מתאים שאופנועו הוחרם ל-60 ימים, ורוכב תיעד את עצמו בנייד תוך כדי רכיבה וחטף זימון לדין וקנס כבד | צפו בסרטון (בארץ)קובי אטינגר
רגע היסטורי בחריש | רבי אשר זגדון הוכתר לרב העיר והלביש את החלוקא דרבנן
אירוע היסטורי בעיר המתפתחת: מאות תושבים, גדולי ישראל ואישי ציבור חגגו את הכתרתו הרשמית של הגאון רבי אשר זגדון לרב העיר הראשון של חריש | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הלביש את החלוקא דרבנן לרב החדש (חרדים)חיים רוזנבוים
ארבעה נעצרו בחשד לקטטה בסביון - פצוע אחד במצב בינוני
משטרת ישראל עצרה ארבעה גברים בחשד למעורבות בקטטה ברחוב המבואות בסביון. כוחות תחנת מסובים הגיעו למקום בעקבות דיווח למוקד. אחד הפצועים נעצר אף הוא ופונה לבית חולים במצב בינוני. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי, ונפתחה חקירה תוך איסוף ראיות וממצאים מהמקום.קובי רוזן
"לחץ עליהם": הפגישה החריגה של קושנר עם בכירי ארגון הטרור חמאס
חתנו היהודי ושליחו המיוחד של טראמפ נפגש עם בכירי חמאס במצרים ובו הפעיל לחץ כבד לפירוק נשק מיידי. זהו המפגש הראשון מאז הסכם אוקטובר (פוליטי מדיני)חזקי שטרן
במעון המיתולוגי בבית וגן; הראשל"צ יסד את בית המדרש החדש להוראה
בשורה לעולם התורה במודיעין עילית לקראת זמן אלול: נפתח בית המדרש להוראה "בניין אליהו" בראשות הרה"ג דניאל כהן | מעמד היסוד נערך בביתו של הראש"ל הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל בבית וגן, במעמד הראש"ל הגאון הרב יצחק יוסף שהעלה זכרונות מאביו זצ"ל | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
נוסטלגיה בסטריקוב; ראש הישיבה הופיע בהיכל שבו נהג לומר 'סליחות ראשונות'
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדא הגיע לשמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מסטריקוב – וריגש את המשתתפים כשנזכר בימים בהם נהג לומר סליחות ראשונות במקום | לכבודו של ראש הישיבה הועברה השמחה מקומת המרתף להיכל בית המדרש | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
רוכב אופנוע בן 50 נפצע קשה בתאונה עם רכב בראשון לציון
רוכב אופנוע כבן 50 נפצע קשה בתאונת דרכים עם רכב ברחוב מרק מושביץ בראשון לציון. הפצוע מצוי בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא. האירוע התרחש בשעה 17:12.קובי רוזן
מרדף סוער ודרמטי במרכז: שוטרים ירו על רוכב האופנוע שסירב לעצור
חשוד בגניבת אופנוע בשנות ה-20 לחייו מרמלה נעצר בכביש 40 סמוך לפתח תקווה לאחר מרדף משטרתי דרמטי. במהלך המנוסה חצה החשוד צמתים באור אדום וסיכן באופן ממשי את חיי השוטרים ומשתמשי הדרך, עד שהשוטרים נאלצו לבצע לעברו ירי. החשוד נפצע באורח בינוני, נעצר ופונה לטיפול רפואי (בארץ)קובי רוזן