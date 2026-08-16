ברקת ניסה לתאם פגישה עם נתניהו; זו התשובה המאכזבת שקיבל

מבצע אכיפה לילי נרחב בירושלים: שוטרים פשטו על הכבישים ורשמו עשרות דוחות נגד נהגים ורוכבי אופנועים שביצעו עבירות מסוכנות ומטרדי רעש חריגים | במהלך הפעילות נתפס נהג שטס במהירות של 123 קמ"ש, רוכב שלא הוציא רישיון מתאים שאופנועו הוחרם ל-60 ימים, ורוכב תיעד את עצמו בנייד תוך כדי רכיבה וחטף זימון לדין וקנס כבד | צפו בסרטון (בארץ)

קובי אטינגר