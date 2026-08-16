אירוע היסטורי בעיר המתפתחת: מאות תושבים, גדולי ישראל ואישי ציבור חגגו את הכתרתו הרשמית של הגאון רבי אשר זגדון לרב העיר הראשון של חריש | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הלביש את החלוקא דרבנן לרב החדש (חרדים)

חיים רוזנבוים