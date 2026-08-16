מבזקים נוספים
ראש ארגון הפשע הבכיר נעצר מחוץ לביתו בסביון; קטטה ופצועים במקום
קטטה אלימה שפרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון הסתיימה במעצרו יחד עם שלושה מעורבים נוספים, בהם גבר כבן 40 שנפצע ופונה לבית החולים. האירוע הדרמטי התרחש ימים ספורים לאחר שהוטל על מוסלי צו הגבלה מינהלי חריג על רקע גל אלימות וסכסוך דמים מתמשך בין ארגוני הפשיעה (בארץ)כיכר השבת
השר בן גביר באולפן: "רוצים להדיח אותי בגלל הטיפול שלי בהפגנות – איך דרעי וגפני לא מתביישים?"
ברקע המתיחות הגוברת מול ראשי הסיעות החרדיות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתארח לריאיון סוער עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומשיב אש: "דרעי וגפני עושים עליי סיבוב פוליטי" | בן גביר מציג עמדה נחרצת בסוגיית גיוס חרדים: "מי שלומד תורה – שילמד, השאר יתגייסו בחיבוק ולא בכפייה" | מסביר כי פונה רק למאוכזבי המפלגות החרדיות ומצהיר כי לא יצרף לרשימה שלו את הסיעות החרדיות החדשות: "לא מכניס אצבע בעין" • צפו (פוליטי)ישי כהן
אלפי לומדי הזוהר של חבורת "אתכנשו" בראשות גדולי ישראל התכנסו לעצרת תפילה ותחנונים
בהשתתפותם ולאור קריאתם של מרנן ורבנן גדולי הדור והאדמו"רים, התכנסו רבבות לומדי הזוהר הקדוש במסגרת 'אתכנשו' של 'אור הרשבי' לעצרת זעקה ותפילה באתרא קדישא מירון • המעמד ההיסטורי שילב את פתיחת ימי חודש הרחמים והסליחות עם שמחת סיום ספרי הזוהר • קולות התורה, הבכיות ותקיעות השופר הרעידו את ההר והותירו בלבבות חותם עמוק של התעלות וקרבת אלוקים (חרדים)חיים רוזנבוים
המבצע גדול באזור ירושלים החל: שוטרים חילקו עשרות דוחות לנהגים
מבצע אכיפה לילי נרחב בירושלים: שוטרים פשטו על הכבישים ורשמו עשרות דוחות נגד נהגים ורוכבי אופנועים שביצעו עבירות מסוכנות ומטרדי רעש חריגים | במהלך הפעילות נתפס נהג שטס במהירות של 123 קמ"ש, רוכב שלא הוציא רישיון מתאים שאופנועו הוחרם ל-60 ימים, ורוכב תיעד את עצמו בנייד תוך כדי רכיבה וחטף זימון לדין וקנס כבד | צפו בסרטון (בארץ)קובי אטינגר
רגע היסטורי בחריש | רבי אשר זגדון הוכתר לרב העיר והלביש את החלוקא דרבנן
אירוע היסטורי בעיר המתפתחת: מאות תושבים, גדולי ישראל ואישי ציבור חגגו את הכתרתו הרשמית של הגאון רבי אשר זגדון לרב העיר הראשון של חריש | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הלביש את החלוקא דרבנן לרב החדש (חרדים)חיים רוזנבוים
ארבעה נעצרו בחשד לקטטה בסביון - פצוע אחד במצב בינוני
משטרת ישראל עצרה ארבעה גברים בחשד למעורבות בקטטה ברחוב המבואות בסביון. כוחות תחנת מסובים הגיעו למקום בעקבות דיווח למוקד. אחד הפצועים נעצר אף הוא ופונה לבית חולים במצב בינוני. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי, ונפתחה חקירה תוך איסוף ראיות וממצאים מהמקום.קובי רוזן
"לחץ עליהם": הפגישה החריגה של קושנר עם בכירי ארגון הטרור חמאס
חתנו היהודי ושליחו המיוחד של טראמפ נפגש עם בכירי חמאס במצרים ובו הפעיל לחץ כבד לפירוק נשק מיידי. זהו המפגש הראשון מאז הסכם אוקטובר (פוליטי מדיני)חזקי שטרן