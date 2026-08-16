קטטה אלימה שפרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון הסתיימה במעצרו יחד עם שלושה מעורבים נוספים, בהם גבר כבן 40 שנפצע ופונה לבית החולים. האירוע הדרמטי התרחש ימים ספורים לאחר שהוטל על מוסלי צו הגבלה מינהלי חריג על רקע גל אלימות וסכסוך דמים מתמשך בין ארגוני הפשיעה (בארץ)

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