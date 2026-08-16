מפקד מחוז ש"י תומך בהעברת סמכויות אזרחיות ביו"ש מצה"ל למשטרה

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מזכר ההבנות ארה"ב-איראן יפקע מחר — סנקציות חדשות בדרך
מחר יפקעו 60 ימי הפסקת האש של מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב. הנשיא טראמפ אמר כי "19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו אתמול מהמפרץ הפרסי כתוצאה ממזכר ההבנות. יש לי חלון זמן של 60 יום, לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה". ארה"ב צפויה להציג השבוע סנקציות כלכליות חדשות על איראן, שאותן כינה שר האוצר האמריקאי "חסרות תקדים". המצור הימי האמריקאי בתוקף, ובכירים במשטר האיראני מודים שהוא משפיע.קובי אטינגר
תינוק בן שנה נפגע קשה מרכב בטבריה
תינוק כבן שנה נפגע קשה מרכב ברחוב שפע חיים בטבריה. הפצוע מצוי במצב מעורפל הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי פוריה. האירוע התרחש בשעה 18:49.קובי רוזן
ראש ארגון הפשע הבכיר נעצר מחוץ לביתו בסביון; קטטה ופצועים במקום
קטטה אלימה שפרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון הסתיימה במעצרו יחד עם שלושה מעורבים נוספים, בהם גבר כבן 40 שנפצע ופונה לבית החולים. האירוע הדרמטי התרחש ימים ספורים לאחר שהוטל על מוסלי צו הגבלה מינהלי חריג על רקע גל אלימות וסכסוך דמים מתמשך בין ארגוני הפשיעה (בארץ)כיכר השבת
השר בן גביר באולפן: "רוצים להדיח אותי בגלל הטיפול שלי בהפגנות – איך דרעי וגפני לא מתביישים?"
ברקע המתיחות הגוברת מול ראשי הסיעות החרדיות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתארח לריאיון סוער עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומשיב אש: "דרעי וגפני עושים עליי סיבוב פוליטי" | בן גביר מציג עמדה נחרצת בסוגיית גיוס חרדים: "מי שלומד תורה – שילמד, השאר יתגייסו בחיבוק ולא בכפייה" | מסביר כי פונה רק למאוכזבי המפלגות החרדיות ומצהיר כי לא יצרף לרשימה שלו את הסיעות החרדיות החדשות: "לא מכניס אצבע בעין" • צפו (פוליטי)ישי כהן
חשש כבד לחייו: הבחור החסידי נעלם כבר כמעט שבוע ועדיין אין קצה חוט
קרוביו ובני משפחתו של כתריאל נחמן קינן, הבחור החב"די שנעדר כבר כמעט שבוע, מפצירים לפקוח עין ולהפיץ את תמונתו של קינן וחרדים לשלומו | בינתיים אין כל התפתחות בחיפושים החייו: "חשש לחייו" (בארץ, חרדים)נחמן שטרנהרץ
אלפי לומדי הזוהר של חבורת "אתכנשו" בראשות גדולי ישראל התכנסו לעצרת תפילה ותחנונים
בהשתתפותם ולאור קריאתם של מרנן ורבנן גדולי הדור והאדמו"רים, התכנסו רבבות לומדי הזוהר הקדוש במסגרת 'אתכנשו' של 'אור הרשבי' לעצרת זעקה ותפילה באתרא קדישא מירון • המעמד ההיסטורי שילב את פתיחת ימי חודש הרחמים והסליחות עם שמחת סיום ספרי הזוהר • קולות התורה, הבכיות ותקיעות השופר הרעידו את ההר והותירו בלבבות חותם עמוק של התעלות וקרבת אלוקים (חרדים)חיים רוזנבוים
המבצע גדול באזור ירושלים החל: שוטרים חילקו עשרות דוחות לנהגים
מבצע אכיפה לילי נרחב בירושלים: שוטרים פשטו על הכבישים ורשמו עשרות דוחות נגד נהגים ורוכבי אופנועים שביצעו עבירות מסוכנות ומטרדי רעש חריגים | במהלך הפעילות נתפס נהג שטס במהירות של 123 קמ"ש, רוכב שלא הוציא רישיון מתאים שאופנועו הוחרם ל-60 ימים, ורוכב תיעד את עצמו בנייד תוך כדי רכיבה וחטף זימון לדין וקנס כבד | צפו בסרטון (בארץ)קובי אטינגר