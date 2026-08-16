מחר יפקעו 60 ימי הפסקת האש של מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב. הנשיא טראמפ אמר כי "19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו אתמול מהמפרץ הפרסי כתוצאה ממזכר ההבנות. יש לי חלון זמן של 60 יום, לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה". ארה"ב צפויה להציג השבוע סנקציות כלכליות חדשות על איראן, שאותן כינה שר האוצר האמריקאי "חסרות תקדים". המצור הימי האמריקאי בתוקף, ובכירים במשטר האיראני מודים שהוא משפיע.

קובי אטינגר