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השר בן גביר מצהיר באולפן 'כיכר': אני לא מתכוון לצרף ל'עוצמה' את המפלגות החרדיות החדשות | צפו
ברקע המתיחות הגוברת מול ראשי הסיעות החרדיות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתארח לריאיון סוער עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומשיב אש: "דרעי וגפני עושים עליי סיבוב פוליטי" | בן גביר מציג עמדה נחרצת בסוגיית גיוס חרדים: "מי שלומד תורה – שילמד, השאר יתגייסו בחיבוק ולא בכפייה" | מסביר כי פונה רק למאוכזבי המפלגות החרדיות ומצהיר כי לא יצרף לרשימה שלו את הסיעות החרדיות החדשות: "לא מכניס אצבע בעין" • צפו (פוליטי)ישי כהן
חשיפה: הרמז העבה של השופטת שבח למחבלים - שיחשבו שוב לפני פניה לבג"ץ | מעייריב
פסק דרמטי עושה סוף למותחן בגבעת הישיבה - וגם עושה סוף לעוול התקשורתי: סיקור נרחב | פסיקה מעניינת של ביהמ"ש השלום בירושלים - נגד עיתון המודיע | ישיבה קטנה חדשה בטבריה - ומינוי דרמטי ב'אור שמואל' | התיעודים המרגשים מהכותל המערבי שבים אלינו (מעייריב)איצלה כץ
באזור החרדי בעיר הנופש: פעוט בן שנה נדרס ברחוב - מצבו קשה
תינוק כבן שנה נפגע באורח קשה לאחר שנדרס על ידי רכב ברחוב שפע חיים בטבריה. צוותי הרפואה וההצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול מציל חיים בזירה ופינו אותו כשהוא מעורפל הכרה ומסובל מחבלות קשות לבית החולים פוריה. כוחות משטרה ובוחני תאונות דרכים פתחו בחקירת הנסיבות, והציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של התינוק ישעיה אושר בן שרה פערל (בארץ)מישאל לוי
מזכר ההבנות ארה"ב-איראן יפקע מחר — סנקציות חדשות בדרך
מחר יפקעו 60 ימי הפסקת האש של מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב. הנשיא טראמפ אמר כי "19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו אתמול מהמפרץ הפרסי כתוצאה ממזכר ההבנות. יש לי חלון זמן של 60 יום, לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה". ארה"ב צפויה להציג השבוע סנקציות כלכליות חדשות על איראן, שאותן כינה שר האוצר האמריקאי "חסרות תקדים". המצור הימי האמריקאי בתוקף, ובכירים במשטר האיראני מודים שהוא משפיע.קובי אטינגר
תינוק בן שנה נפגע קשה מרכב בטבריה
תינוק כבן שנה נפגע קשה מרכב ברחוב שפע חיים בטבריה. הפצוע מצוי במצב מעורפל הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי פוריה. האירוע התרחש בשעה 18:49.קובי רוזן
מפקד מחוז ש"י תומך בהעברת סמכויות אזרחיות ביו"ש מצה"ל למשטרה
מפקד מחוז ש"י במשטרה הגיב להודעת שר הביטחון כ"ץ על העברת סמכויות אזרחיות ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרה. לדבריו, הגידול באוכלוסייה הישראלית בשטחי C והחוות שהתפתחו מחוץ ליישובים מחייבים התאמות והאצלת סמכויות למשטרה. המפקד הוסיף כי יש למסד את המפקדה המשימתית לטיפול במניעת אלימות קיצונית ביו"ש, של פיקוד המרכז, המשטרה והשב"כ. "אלה צעדים משמעותיים הנדרשים לסיכול הטרור ולפינוי צה"ל למשימותיו העיקריות".כיכר השבת
ראש ארגון הפשע הבכיר נעצר מחוץ לביתו בסביון; קטטה ופצועים במקום
קטטה אלימה שפרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון הסתיימה במעצרו יחד עם שלושה מעורבים נוספים, בהם גבר כבן 40 שנפצע ופונה לבית החולים. האירוע הדרמטי התרחש ימים ספורים לאחר שהוטל על מוסלי צו הגבלה מינהלי חריג על רקע גל אלימות וסכסוך דמים מתמשך בין ארגוני הפשיעה (בארץ)כיכר השבת