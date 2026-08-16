טרגדיה בפינלנד: ישראלי נמצא מת לאחר שיצא לטיול אופניים לבדו

מבזקים נוספים
מבצע הטסת הישראלים להצבעה בארץ: הליכוד מאיים בהליכים משפטיים
הליכוד מאיים בהליכים משפטיים: באמצעות עו״ד אילן בומבך שיגר הליכוד מכתב התראה לגופים העומדים מאחורי מיזם המסייע לישראלים השוהים בחו״ל להגיע לישראל ולהצביע בבחירות | בליכוד טוענים כי פעילות המיזם מעוררת חשש להפרת חוקי הבחירות, בין היתר בשל איסור מתן טובת הנאה לבוחרים והשפעה על הצבעתם (פוליטי)קובי ישראל
בלי כרטיס ובלי להתבלבל: שתי עיזים עלו לבד לאוטובוס | צפו
נוסעי התחבורה הציבורית בפורטלנד הופתעו לגלות שני נוסעים חריגים במיוחד: זוג עיזים ננסיות שנמלטו מביתן, הגיעו לתחנת אוטובוס ופשוט עלו פנימה יחד עם הנוסעים | הנהג הבחין בהן במהירות והמסע הקצר הסתיים עוד לפני שהחל (בעולם)כיכר השבת
"פיון ושופר": ח"כ גוטליב במתקפה חסרת תקדים נגד ינון מגל
לאחר שדיווח על דיון חירום שהתקיים כביכול בלשכת נתניהו, שעסק במגעים של גוטליב ושל השרה מאי גולן למעבר למפלגת עוצמה יהודית תוך חשש מקיזוז מנדטים מהליכוד, ח"כ גוטליב פותחת מבערים על ינון מגל | "האלוקים שאתה מאמין בו מזמן לא מאמין בך ולא לך" תקפה גוטליב (פוליטי)יוני גבאי
העיתון החרדי ישלם פיצוי של מאות אלפי שקלים | הסרטון שישגע לכם את הראש • צפו
פוניבז': בית המשפט הכריע, והערעור בדרך | טראמפ ניסה לפתוח ערוץ חשאי עם איראן | דרמה בליכוד: מי יישאר מחוץ לכנסת? | טלטלה ביהדות התורה: המפלגה החדשה נבלמה | תקדים חרדי: ׳המודיע׳ ישלם 230 אלף שקל | תקיפה חריגה בחאן יונס: שבעה נפצעו | והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
"וידאתי שהן לא בסכנה": הקצין שאיתר את מלי וליאל מספר על רגעי התשאול
נציג המשטרה בדרום אמריקה מפרסם סרטון תיעוד • תיאור מפורט של המבצע המודיעיני | "300 חוקרים עבדו מסביב לשעון" (חדשות)דניאל הרץ
השר בן גביר מצהיר באולפן 'כיכר': אני לא מתכוון לצרף ל'עוצמה' את המפלגות החרדיות החדשות | צפו
ברקע המתיחות הגוברת מול ראשי הסיעות החרדיות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתארח לריאיון סוער עם ישי כהן באולפן 'כיכר השבת' ומשיב אש: "דרעי וגפני עושים עליי סיבוב פוליטי" | בן גביר מציג עמדה נחרצת בסוגיית גיוס חרדים: "מי שלומד תורה – שילמד, השאר יתגייסו בחיבוק ולא בכפייה" | מסביר כי פונה רק למאוכזבי המפלגות החרדיות ומצהיר כי לא יצרף לרשימה שלו את הסיעות החרדיות החדשות: "לא מכניס אצבע בעין" • צפו (פוליטי)ישי כהן
חשיפה: הרמז העבה של השופטת שבח למחבלים - שיחשבו שוב לפני פניה לבג"ץ | מעייריב
פסק דרמטי עושה סוף למותחן בגבעת הישיבה - וגם עושה סוף לעוול התקשורתי: סיקור נרחב | פסיקה מעניינת של ביהמ"ש השלום בירושלים - נגד עיתון המודיע | ישיבה קטנה חדשה בטבריה - ומינוי דרמטי ב'אור שמואל' | התיעודים המרגשים מהכותל המערבי שבים אלינו (מעייריב)איצלה כץ
באזור החרדי בעיר הנופש: פעוט בן שנה נדרס ברחוב - מצבו קשה
תינוק כבן שנה נפגע באורח קשה לאחר שנדרס על ידי רכב ברחוב שפע חיים בטבריה. צוותי הרפואה וההצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול מציל חיים בזירה ופינו אותו כשהוא מעורפל הכרה ומסובל מחבלות קשות לבית החולים פוריה. כוחות משטרה ובוחני תאונות דרכים פתחו בחקירת הנסיבות, והציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של התינוק ישעיה אושר בן שרה פערל (בארץ)מישאל לוי