ג'ארד קושנר הבהיר להנהגת חמאס בפגישה בקהיר כי ארה"ב מתנגדת לכל תוכנית לגירוש תושבי רצועת עזה. קושנר מסר שטראמפ רואה בפירוק הפלגים מנשקם צעד בסיסי שצריך להתבצע לפני כל צעד אחר ברצועה. עוד המליץ קושנר להנהגת חמאס שלא לתלות תקוות בתוצאות הבחירות בישראל, והדגיש כי ישראל מאוחדת בעמדתה בנוגע לעזה. קושנר הבהיר כי שילוב התנועה בפעילות הפוליטית לא יתאפשר לפני פירוק מלא של הנשק ברצועת עזה.

קובי אטינגר