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קושנר בפגישה עם חמאס: ארה"ב מתנגדת לגירוש תושבי עזה
ג'ארד קושנר הבהיר להנהגת חמאס בפגישה בקהיר כי ארה"ב מתנגדת לכל תוכנית לגירוש תושבי רצועת עזה. קושנר מסר שטראמפ רואה בפירוק הפלגים מנשקם צעד בסיסי שצריך להתבצע לפני כל צעד אחר ברצועה. עוד המליץ קושנר להנהגת חמאס שלא לתלות תקוות בתוצאות הבחירות בישראל, והדגיש כי ישראל מאוחדת בעמדתה בנוגע לעזה. קושנר הבהיר כי שילוב התנועה בפעילות הפוליטית לא יתאפשר לפני פירוק מלא של הנשק ברצועת עזה.קובי אטינגר
"נתניהו, תיקנו לך": העריכה של מפלגת איזנקוט שעוררה את זעם הליכוד
היועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך, שיגר מכתב התראה למפלגה של גדי איזנקוט בעקבות פרסום שבו נערך באופן דיגיטלי שלט חוצות של הליכוד והוחלף המסר המקורי • בליכוד טוענים לתעמולת בחירות אסורה ודורשים להסיר את הפרסום עד מחר בצהריים • אם הדרישה לא תיענה, במפלגה מאיימים לפנות ליו״ר ועדת הבחירות המרכזית (פוליטי)קובי ישראל
"הבין שאנחנו מישראל והחל לתקוף": הכתב שהותקף באירנלד משחזר את רגעי האימה
במהלך צילום סדרה תיעודית על האנטישמיות באירופה, הותקפו כתב i24NEWS יונתן רוה והצלם נדב אבס בבלפסט שבצפון אירלנד בתיעוד שמובא בראיון | בראיון ל'כיכר השבת' סיפר רוה על רגעי הפחד, על האווירה ברחוב ועל הכישלון הישראלי בזירת ההסברה: "אם החשיפה הראשונה של ילד לישראל היא שישראל היא מדינת ג'נוסייד, לך תשנה את זה" | צפו (חדשות, בעולם)יוסי סרגובסקי
מבצע הטסת הישראלים להצבעה בארץ: הליכוד מאיים בהליכים משפטיים
הליכוד מאיים בהליכים משפטיים: באמצעות עו״ד אילן בומבך שיגר הליכוד מכתב התראה לגופים העומדים מאחורי מיזם המסייע לישראלים השוהים בחו״ל להגיע לישראל ולהצביע בבחירות | בליכוד טוענים כי פעילות המיזם מעוררת חשש להפרת חוקי הבחירות, בין היתר בשל איסור מתן טובת הנאה לבוחרים והשפעה על הצבעתם (פוליטי)קובי ישראל
בלי כרטיס ובלי להתבלבל: שתי עיזים עלו לבד לאוטובוס | צפו
נוסעי התחבורה הציבורית בפורטלנד הופתעו לגלות שני נוסעים חריגים במיוחד: זוג עיזים ננסיות שנמלטו מביתן, הגיעו לתחנת אוטובוס ופשוט עלו פנימה יחד עם הנוסעים | הנהג הבחין בהן במהירות והמסע הקצר הסתיים עוד לפני שהחל (בעולם)כיכר השבת
טרגדיה בפינלנד: ישראלי נמצא מת לאחר שיצא לטיול אופניים לבדו
אסון בפינלנד: אזרח ישראלי בן 66 שיצא לטיול אופניים לבדו בפינלנד אותר היום ללא רוח חיים בצד הדרך, כשבוע לאחר שבני משפחתו איבדו עימו קשר | לפי ההערכה, הוא נפגע מרכב חולף במהלך הרכיבה | לאחר קבלת הדיווח, החלה היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול בשיתוף נציגי משרד החוץ ובתיאום עם הרשויות בפינלנד ובני משפחתו בישראל (בעולם)יוסי נכטיגל
"פיון ושופר": ח"כ גוטליב במתקפה חסרת תקדים נגד ינון מגל
לאחר שדיווח על דיון חירום שהתקיים כביכול בלשכת נתניהו, שעסק במגעים של גוטליב ושל השרה מאי גולן למעבר למפלגת עוצמה יהודית תוך חשש מקיזוז מנדטים מהליכוד, ח"כ גוטליב פותחת מבערים על ינון מגל | "האלוקים שאתה מאמין בו מזמן לא מאמין בך ולא לך" תקפה גוטליב (פוליטי)יוני גבאי
העיתון החרדי ישלם פיצוי של מאות אלפי שקלים | הסרטון שישגע לכם את הראש • צפו
פוניבז': בית המשפט הכריע, והערעור בדרך | טראמפ ניסה לפתוח ערוץ חשאי עם איראן | דרמה בליכוד: מי יישאר מחוץ לכנסת? | טלטלה ביהדות התורה: המפלגה החדשה נבלמה | תקדים חרדי: ׳המודיע׳ ישלם 230 אלף שקל | תקיפה חריגה בחאן יונס: שבעה נפצעו | והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי