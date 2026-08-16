קושנר בפגישה עם חמאס: ארה"ב מתנגדת לגירוש תושבי עזה

במהלך צילום סדרה תיעודית על האנטישמיות באירופה, הותקפו כתב i24NEWS יונתן רוה והצלם נדב אבס בבלפסט שבצפון אירלנד בתיעוד שמובא בראיון | בראיון ל'כיכר השבת' סיפר רוה על רגעי הפחד, על האווירה ברחוב ועל הכישלון הישראלי בזירת ההסברה: "אם החשיפה הראשונה של ילד לישראל היא שישראל היא מדינת ג'נוסייד, לך תשנה את זה" | צפו (חדשות, בעולם)

יוסי סרגובסקי