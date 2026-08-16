הוד השרון: מהומה פרצה מחוץ ל״אולמי האחוזה״ בעיר בעקבות מחאה של פעילי שמאל נגד אירוע הכתרה של הרב אלחרר לרבה של העיר, בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל | במקום כוחות משטרה - בשלב מסוים ניסו המפגינים להתקרב אל הכניסה לאולם ולהפריע לקיום האירוע, והמשטרה פעלה להרחיקם מהמקום | צפו בתיעודים (בארץ)

קובי ישראל