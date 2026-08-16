מבזקים נוספים
ב"תיעוד בלעדי": תחקיר "מוצלח" של חדשות 14 - קרע את הרשת מצחוק
בחדשות 14 פורסם הערב סרטון מתחקיר של הערוץ, בו נראה התחקירן פונה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ושואל אותה האם מתכוונים לסגור לה את התיק | אלא שמהר מאוד התברר כי האישה שניסו לקבל ממנה תשובות כלל לא הייתה תומר ירושלמי | הרשת גועשת מצחוק על הפאדיחה (תקשורת)יאיר טוקר
קצין נוסף בחיל האוויר יואשם שהימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן
קצין בחיל האוויר בדרגת רב-סרן זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום, בטענה שהימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן | מדובר באישום נוסף בפרשת ההימורים בפולימרקט בחיל האוויר | בתום השימוע יוחלט האם להעמידו לדין (צבא)דוד הכהן
בן 71 אותר ללא רוח חיים בביתו בביתר עילית
גבר בן 71 אותר הערב (ראשון) ללא רוח חיים בביתו ברחוב בן איש חי בביתר עילית. לפי זק"א, בני משפחתו איתרו אותו בבית והזעיקו את הכוחות. מתנדבי זק"א צוות ביתר עילית פעלו בזירה לטיפול בכבוד המת.
"השולמנים" יחזרו לכנסת? הפעיל החברתי והשר לשעבר במגעים עם טרופר והנדל
השר לשעבר אביר קארה, שכיהן בעבר כחבר כנסת וסגן שר מטעם מפלגתו של בנט - שוקל להצטרף למפלגה של טרופר והנדל | בין הצדדים התקיימו כבר כמה שיחות, במפלגה רואים בקארה דמות שתחזק את הקו הכלכלי של המפלגה (פוליטי)יוני גבאי
פחות מחודש ל'קיבוץ': בברסלב מסמנים את המועמדים המועדפים בפריימריז
שעות לפריימריז: רבה של העיר אומן, פרסם מכתב שבו התייחס לחשיבות העלייה לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן ולהכרת הטוב כלפי אנשי ציבור שלדבריו סייעו לאורך השנים לציבור חסידי ברסלב | בין השמות שהוזכרו במכתב: השר מיקי זוהר, השרה מירי רגב, השר דודי אמסלם, השרה מאי גולן וחבר הכנסת זאב אלקין (פוליטי)נחמן שטרנהרץ
צעיר בן 22 נפצע בינוני בתאונה בין אופניים חשמליים למשאית בכביש 31
רוכב אופניים חשמליים בן 22 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים עם משאית בכביש 31 סמוך ללקיה. הפצוע סובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה. האירוע התרחש בשעה 20:52.קובי רוזן
"זה לא איראן": פעילי שמאל ניסו להפריע לאירוע הכתרת רב העיר בהוד השרון | צפו
הוד השרון: מהומה פרצה מחוץ ל״אולמי האחוזה״ בעיר בעקבות מחאה של פעילי שמאל נגד אירוע הכתרה של הרב אלחרר לרבה של העיר, בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל | במקום כוחות משטרה - בשלב מסוים ניסו המפגינים להתקרב אל הכניסה לאולם ולהפריע לקיום האירוע, והמשטרה פעלה להרחיקם מהמקום | צפו בתיעודים (בארץ)קובי ישראל