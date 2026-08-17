מבזקים נוספים
איראן מתכוננת למלחמה: חשיפה דרמטית על תוכנית ההסלמה האיראנית החשאית
הלילה היו אמורים לחלוף 60 הימים במזכר ההבנות הכושל של ג'יי די ואנס | בינתיים, איראן ניצלה את חלון הזמן שהעניקה לה טראמפ לצורך התחמשות והכנה דרמטית למלחמה | "ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה", אומרים באיראן (בעולם)כיכר השבת
מה עובר עליו? אחרי הפרגונים לקים ג'ונג און - טראמפ קיבל החלטה שהיממה את הפנטגון
הלם בוושינגטון ובסיאול בעקבות הנחייה דרמטית של טראמפ, יממה לאחר שסיפר ברשת החברתית על יחסיו הטובים עם קים ג'ונג און| בנות הברית מזהירות מאי-יציבות אזורית, בזמן שארה"ב נותרת ללא מלאי טילים מספק לאף מלחמה (חדשות)כיכר השבת
תכננו לרצוח את דודם בבזמן שהסתפר - אך הספר נהרג בשוגג | תיעוד
שני נאשמים, בהם קטין בן 17, הואשמו ברצח הספר יאסר אבו אלהיג'א בטמרה • תכננו לחסל את דודם בעת שהסתפר אך פגעו גם בספר | כתב אישום והארכת מעצר (משטרה)קובי רוזן
אחרי 1,300 שנה: עיר שלמה קמה לתחייה מתחת לאספלט
בחפירות ארכיאולוגיות מפתיעות במיוחד שנערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים ענק בחניון אצטדיון וינטר, חשפה רשות העתיקות מכלול מסחרי ותעשייתי מתוכנן היטב הכולל רחובות ישרים, כבשנים ומאות ממצאים נדירים מהתקופה האסלאמית הקדומה ששהו בסתר מתחת לאספלט (בארץ)בני סולומון
"לא מכניס אצבע בעין" | בן גביר מסרב לצרף את המפלגות החרדיות החדשות
השר לביטחון לאומי מבהיר כי לא יצרף לעוצמה יהודית את מפלגת 'אחי' או 'הציבור החרדי' • "ארבע שנים רצנו לבד והתוצאות טובות" | פונה למאוכזבי המפלגות החרדיות: "מי שלא מצביע לחרדים – שיבוא אליי" (פוליטי)ישי כהן
מההקלה ועד להכבדת החום: התחזית המלאה לימים הקרובים
מזג האוויר יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה • בשעות הצהריים: חשש לגשם מקומי במזרח הארץ • כבר ברביעי: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום (בארץ)כיכר השבת
הקרב בליכוד מגיע לשיא: 140 אלף מתפקדים יכריעו היום את גורל הרשימה | ברקת וגוטליב במוקד
קרב הישרדות בפריימריז הלוהטים: שעת הכרעה ב-80 קלפיות ברחבי הארץ • בצל הצניחה בסקרים והשריונים של רה"מ נתניהו, עשרות שרים וחברי כנסת נאבקים על מקומות בודדים ברשימה • במוקד הבחירות: השר ניר ברקת וח"כ טלי גוטליב | סיקור (פוליטי)יוני גבאי
סקר חדש: הליכוד ואיזנקוט בשוויון - גלעד ארדן וחילי טרופר לא עוברים
הליכוד ו'ישר!' בשוויון עם 23 מנדטים כל אחת • 'ביחד' מתחזקת ל-14, ש"ס נחלשת ל-7 | איזנקוט מוביל בהתאמה לראשות הממשלה (פוליטי מדיני)דוד הכהן