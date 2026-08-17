מבזקים נוספים
הקרב בליכוד מגיע לשיא: 140 אלף מתפקדים יכריעו היום את גורל הרשימה | ברקת וגוטליב במוקד
קרב הישרדות בפריימריז הלוהטים: שעת הכרעה ב-80 קלפיות ברחבי הארץ • בצל הצניחה בסקרים והשריונים של רה"מ נתניהו, עשרות שרים וחברי כנסת נאבקים על מקומות בודדים ברשימה • במוקד הבחירות: השר ניר ברקת וח"כ טלי גוטליב | סיקור (פוליטי)יוני גבאי
אחרי הפאדיחה בשידור חי - ערוץ 14 הסיר את ה"תיעוד" של הפצ'רית לשעבר
תחקירן הערוץ פנה לאישה שחשב שהיא הפצ'רית לשעבר • התברר שזו שכנה דומה • הערוץ הסיר את הכתבה והודה בטעות | התגובה שגררה עוד לעג (עיתונות ומדיה)יאיר טוקר
גבר בן 50 נפצע בינוני בתאונה בין שני רכבים בכביש 4 ליד צומת רגבה
גבר כבן 50 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת רגבה. הפצוע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה. האירוע התרחש בשעה 22:25.קובי רוזן
ב"תיעוד בלעדי": תחקיר "מוצלח" של חדשות 14 - קרע את הרשת מצחוק
בחדשות 14 פורסם הערב סרטון מתחקיר של הערוץ, בו נראה התחקירן פונה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ושואל אותה האם מתכוונים לסגור לה את התיק | אלא שמהר מאוד התברר כי האישה שניסו לקבל ממנה תשובות כלל לא הייתה תומר ירושלמי | הרשת גועשת מצחוק על הפאדיחה (תקשורת)יאיר טוקר
קצין נוסף בחיל האוויר יואשם שהימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן
קצין בחיל האוויר בדרגת רב-סרן זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום, בטענה שהימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן | מדובר באישום נוסף בפרשת ההימורים בפולימרקט בחיל האוויר | בתום השימוע יוחלט האם להעמידו לדין (צבא)דוד הכהן
בן 71 אותר ללא רוח חיים בביתו בביתר עילית
גבר בן 71 אותר הערב (ראשון) ללא רוח חיים בביתו ברחוב בן איש חי בביתר עילית. לפי זק"א, בני משפחתו איתרו אותו בבית והזעיקו את הכוחות. מתנדבי זק"א צוות ביתר עילית פעלו בזירה לטיפול בכבוד המת.
"השולמנים" יחזרו לכנסת? הפעיל החברתי והשר לשעבר במגעים עם טרופר והנדל
השר לשעבר אביר קארה, שכיהן בעבר כחבר כנסת וסגן שר מטעם מפלגתו של בנט - שוקל להצטרף למפלגה של טרופר והנדל | בין הצדדים התקיימו כבר כמה שיחות, במפלגה רואים בקארה דמות שתחזק את הקו הכלכלי של המפלגה (פוליטי)יוני גבאי
פחות מחודש ל'קיבוץ': בברסלב מסמנים את המועמדים המועדפים בפריימריז
שעות לפריימריז: רבה של העיר אומן, פרסם מכתב שבו התייחס לחשיבות העלייה לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן ולהכרת הטוב כלפי אנשי ציבור שלדבריו סייעו לאורך השנים לציבור חסידי ברסלב | בין השמות שהוזכרו במכתב: השר מיקי זוהר, השרה מירי רגב, השר דודי אמסלם, השרה מאי גולן וחבר הכנסת זאב אלקין (פוליטי)נחמן שטרנהרץ