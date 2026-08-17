בחדשות 14 פורסם הערב סרטון מתחקיר של הערוץ, בו נראה התחקירן פונה לפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ושואל אותה האם מתכוונים לסגור לה את התיק | אלא שמהר מאוד התברר כי האישה שניסו לקבל ממנה תשובות כלל לא הייתה תומר ירושלמי | הרשת גועשת מצחוק על הפאדיחה (תקשורת)

יאיר טוקר