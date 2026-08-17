השר לביטחון לאומי מבהיר כי לא יצרף לעוצמה יהודית את מפלגת 'אחי' או 'הציבור החרדי' • "ארבע שנים רצנו לבד והתוצאות טובות" | פונה למאוכזבי המפלגות החרדיות: "מי שלא מצביע לחרדים – שיבוא אליי" (פוליטי)

ישי כהן