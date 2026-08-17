הלילה היו אמורים לחלוף 60 הימים במזכר ההבנות הכושל של ג'יי די ואנס | בינתיים, איראן ניצלה את חלון הזמן שהעניקה לה טראמפ לצורך התחמשות והכנה דרמטית למלחמה | "ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה", אומרים באיראן (בעולם)

כיכר השבת