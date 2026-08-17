אחרי 1,300 שנה: עיר שלמה קמה לתחייה מתחת לאספלט

מבזקים נוספים
איראן מתכוננת למלחמה: חשיפה דרמטית על תוכנית ההסלמה האיראנית החשאית
הלילה היו אמורים לחלוף 60 הימים במזכר ההבנות הכושל של ג'יי די ואנס | בינתיים, איראן ניצלה את חלון הזמן שהעניקה לה טראמפ לצורך התחמשות והכנה דרמטית למלחמה | "ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה", אומרים באיראן (בעולם)כיכר השבת
מה עובר עליו? אחרי הפרגונים לקים ג'ונג און - טראמפ קיבל החלטה שהיממה את הפנטגון
הלם בוושינגטון ובסיאול בעקבות הנחייה דרמטית של טראמפ, יממה לאחר שסיפר ברשת החברתית על יחסיו הטובים עם קים ג'ונג און| בנות הברית מזהירות מאי-יציבות אזורית, בזמן שארה"ב נותרת ללא מלאי טילים מספק לאף מלחמה (חדשות)כיכר השבת
תכננו לרצוח את דודם בבזמן שהסתפר - אך הספר נהרג בשוגג | תיעוד
שני נאשמים, בהם קטין בן 17, הואשמו ברצח הספר יאסר אבו אלהיג'א בטמרה • תכננו לחסל את דודם בעת שהסתפר אך פגעו גם בספר | כתב אישום והארכת מעצר (משטרה)קובי רוזן
"לא מכניס אצבע בעין" | בן גביר מסרב לצרף את המפלגות החרדיות החדשות
השר לביטחון לאומי מבהיר כי לא יצרף לעוצמה יהודית את מפלגת 'אחי' או 'הציבור החרדי' • "ארבע שנים רצנו לבד והתוצאות טובות" | פונה למאוכזבי המפלגות החרדיות: "מי שלא מצביע לחרדים – שיבוא אליי" (פוליטי)ישי כהן
מההקלה ועד להכבדת החום: התחזית המלאה לימים הקרובים
מזג האוויר יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה • בשעות הצהריים: חשש לגשם מקומי במזרח הארץ • כבר ברביעי: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום (בארץ)כיכר השבת
הקרב בליכוד מגיע לשיא: 140 אלף מתפקדים יכריעו היום את גורל הרשימה | ברקת וגוטליב במוקד
קרב הישרדות בפריימריז הלוהטים: שעת הכרעה ב-80 קלפיות ברחבי הארץ • בצל הצניחה בסקרים והשריונים של רה"מ נתניהו, עשרות שרים וחברי כנסת נאבקים על מקומות בודדים ברשימה • במוקד הבחירות: השר ניר ברקת וח"כ טלי גוטליב | סיקור (פוליטי)יוני גבאי
סקר חדש: הליכוד ואיזנקוט בשוויון - גלעד ארדן וחילי טרופר לא עוברים
הליכוד ו'ישר!' בשוויון עם 23 מנדטים כל אחת • 'ביחד' מתחזקת ל-14, ש"ס נחלשת ל-7 | איזנקוט מוביל בהתאמה לראשות הממשלה (פוליטי מדיני)דוד הכהן
אחרי הפאדיחה בשידור חי - ערוץ 14 הסיר את ה"תיעוד" של הפצ'רית לשעבר
תחקירן הערוץ פנה לאישה שחשב שהיא הפצ'רית לשעבר • התברר שזו שכנה דומה • הערוץ הסיר את הכתבה והודה בטעות | התגובה שגררה עוד לעג (עיתונות ומדיה)יאיר טוקר