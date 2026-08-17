לוחמי צה"ל בקו הצהוב קיבלו הנחיה להיערך לירי תגובה של חמאס • המחבלים מתקרבים לקו הנפיץ ומנסים לשנות את הנרטיב | הוראות פתיחה באש מול איומים (צבא וביטחון)

ב. ניסני